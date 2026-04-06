Ajmer Crime: 16 साल से फरार 25 हजार का इनामी आरोपी गिरफ्तार, दौसा जिले से पकड़ा गया

दूसरी कार्रवाई में मदनगंज थाना पुलिस ने प्रकरण संख्या 189/2020 (धारा 452, 323, 392 भादसं) में वांछित 7500 रुपए के इनामी आरोपी सतीश प्रजापत को गिरफ्तार किया। आरोपी लंबे समय से फरार था और उसके खिलाफ किशनगढ़ न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट भी जारी था। पुलिस ने मुखबिर सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ जयपुर के श्यामनगर थाने में भी प्रकरण दर्ज है और इसकी सूचना संबंधित थाना पुलिस को दे दी गई है।