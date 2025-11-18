Ajmer: ​​​​​पूर्व पार्षद पर धोखाधड़ी का आरोप, अलवर गेट थाने में तीन मामले दर्ज

पुलिस के अनुसार पीड़िता भजनगंज निवासी निशा सोकरीवाल (40) ने कोर्ट में परिवाद पेश कर आरोप लगाया कि एलआरवीएस ग्रुप और उसके संचालक ललित वर्मा, जो कि पूर्व में पार्षद रह चुका है। उसने मदारपुरा की कृषि भूमि को केसरीनन्दन कॉलोनी के नाम से आवासीय बताकर प्लॉट बेचने का दावा किया। वर्मा ने 106.66 वर्गगज के लिए पीड़िता व उसके पिता से 6.50 लाख रुपए वसूलकर रजिस्ट्री करा दी।