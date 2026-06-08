अजमेर में 5 लाख की सोने की चेन चोरी का खुलासा, पुलिस ने फेरीवाले बनकर ज्वेलरी चोर महिला को किया अरेस्ट

गत 30 मई को अजमेर के नया बाजार में लालवानी जेम्स एंड ज्वैलर्स शोरूम पर दो महिलाएं व एक पुरुष ग्राहक बनकर आए। सोने की चेन देखने के बहाने शोरूम के कर्मचारियों का ध्यान भटका दिया और मौका पाकर दो सोने की चेन चोरी कर फरार हो गए। स्टॉक मिलान में 27.060 ग्राम वजन की दो चेन गायब मिलीं। शोरूम संचालक विकास ललवानी की रिपोर्ट पर सदर कोतवाली थाने में चोरी का मुकदमा दर्जकर कार्रवाई शुरू की।