राजपुताना में नसीराबाद से सबसे पहले हुआ आजादी की बगावत का शंखनाद; आजाद हिंद सेना से था विशेष नाता

छावनी का प्रशासन 1899 में बने केन्टोन्मेंट एक्ट के अनुसार संचालन किया जाता था। बाद में सन् 1924 में संशोधित करके अधिनियम बनाकर किया जाने लगा। अगस्त 1947 को केन्टोन्मेंट बोर्ड की स्पेशल बैठक बुलवाई। उस समय छावनी में 7 वार्ड थे जिनके सात प्रतिनिधि छावनी बोर्ड के निर्वाचित सदस्य कहलाते थे तथा सेना का स्टेशन कमांडर छावनी परिषद का पदेन अध्यक्ष परिषद का अधिशासी अधिकारी पदेन सचिव और इसके अतिरिक्त 6 सेना के वरिष्ठ अधिकारी, विधायक, सांसद एवं उपखंड अधिकारी मनोनीत सदस्य होते थे। वर्तमान में छावनी परिषद का संचालन संशोधित छावनी अधिनियम 2006 के तहत संचालित होता है।