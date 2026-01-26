Ajmer News: बजरी माफियाओं का आतंक: ड्यूटी पर तैनात माइंस गार्ड की पीट-पीटकर हत्या

घटना बड़ली गांव में खारी नदी किनारे स्थित एक बाड़े में हुई। सावर के सहायक खनिज अभियंता मनोज तंवर ने बताया कि अवैध बजरी खनन और परिवहन पर नजर रखने के लिए बड़ली में चेक पोस्ट स्थापित है। इसी दौरान नदी किनारे अवैध बजरी स्टॉक की सूचना मिली। इस पर फोरमैन महेन्द्रसिंह, सुरक्षा गार्ड अमरसिंह और दो होमगार्ड जवान मौके पर पहुंचे।