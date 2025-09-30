सुहागरात पर दुल्हन बोली… पास नहीं सो सकते, हमारे रिवाज है… रात तीन बजे दूल्हा जागा तो कमरे की हालत देखकर कांप गया

शादी जयपुर में बेहद ही छोटे आयोजन में सम्पन्न हुई। उसके बाद अगले दिन रीत-रिवाज के नाम पर निकल गया। अगले दिन भी दुल्हन की मुंह दिखाई और अन्य आयोजन चले। उधर रात में दूल्हे ने सुहागरात की तैयारी कर ली थी। रात को जब दुल्हन कमरे में पहुंची तो दूल्हे को कहा कि पहली रात साथ नहीं सो सकते, हमारे रिवाज है। दूल्हा कमरे में ही बैड के नजदीक सो गया और पूजा बैड पर सो गई। रात तीन बजे जब दूल्हा पानी पीने जागा तो कमरे में कोई नहीं था। परिवार को जगाया तो कुछ कमरों में से जेवर और कैश चोरी हो चुका था। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड तक दौड़ लगाई गई लेकिन देर हो चुकी थी। अब मामला पुलिस के पास है।