29 जिलों में 193 मौत, 600 से ज्यादा मवेशी मरे, 2700 आशियाने उजड़े…. किस जिले में मची कितनी तबाही, देखें रिपोर्ट

सरकार की ओर से जारी किए आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में इस बार 193 लोगों की मौतें बारिश जनित हादसों के कारण हो चुकी है। यह संख्या इस एक जून से लेकर तीस सितंबर तक की है। यानी अभी सरकारी की ओर से ताजा आंकड़े और जारी होने हैं। माना जा रहा है इन आंकड़ों में मृतकों की संख्या दो सौ तक पहुंच सकती है। सबसे ज्यादा मौतें धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा और भरतपुर में हुई हैं। आंकड़ों के अनुसार बालोतरा 7, बांसवाडा 9, बांरा 13, ब्यावर 3, भरतपुर 12, भीलवाडा 11, बूंदी 16, चित्तौडगढ़ 5, दौसा 5, डीग 1, धौलपुर 17, डूंगरपुर 3, हनुमानगढ 2, जयपुर 2, जैसलमेर 3, जालोर 3, झालावाड 15, झुंझुनूं 1, जोधपुर 5, करौली 3, कोटा 13, नागौर 4, पाली 10, प्रतापगढ 3, राजसमंद 3, सवाई माधोपुर 16, सिरोही 2, टोंक 6 और उदयपुर 1 की मौत हो चुकी है। इनके अलावा चालीस लोग घायल हैं। इसके अलावा रेस्क्यू टीमों ने करीब आठ सौ लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचाया है।