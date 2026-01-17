17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

अजमेर में नर्सिंग स्टूडेंट्स की हार्ट अटैक से मौत, कॉलेज में खड़े-खड़े अचानक गिरा, पल भर में टूट गए मां-बाप के सपने

पुष्कर बाइपास स्थित नर्सिंग कॉलेज में अंतिम वर्ष के छात्र संदीप प्रजापत की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। वह कॉलेज परिसर में अचानक खड़े-खड़े गिर पड़ा। जेएलएन अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया।

less than 1 minute read
Google source verification

अजमेर

image

Arvind Rao

Jan 17, 2026

Ajmer Nursing Student Dies

Ajmer Nursing Student Dies (Patrika Photo)

अजमेर: पुष्कर बाइपास स्थित नर्सिंग कॉलेज में शनिवार सुबह अंतिम वर्ष के छात्र की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। छात्र कॉलेज परिसर में अचानक खड़े-खड़े जमीन पर गिर गया। सहपाठी छात्र और आसपास काम कर रहे कर्मचारी उसे जेएलएन अस्पताल लेकर पहुंचे।

बता दें कि अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने संदिग्ध हालात में मौत का मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक, एक नर्सिंग कॉलेज में अंतिम वर्ष का छात्र नागौर जिले के रियांबाड़ी डोडियाना कुम्हारों का बास निवासी संदीप (24) पुत्र घनश्याम प्रजापत की अचानक तबीयत बिगड़ गई।

वह अचानक खड़े-खड़े जमीन पर गिर गया। सहपाठी छात्र और कॉलेज में इवेंट का काम कर रहे मनोज व अजय उसे उठाकर जेएलएन अस्पताल ले गए। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इधर, सूचना मिलने पर कॉलेज प्रबंधन, छात्र-छात्राएं और मृतक के रिश्तेदार भी जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे गए। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम कराया है। प्रारंभिक पड़ताल में हार्ट अटैक से मौत होना सामने आया है।

बिखर गईं उम्मीदें

पत्रिका पड़ताल में आया कि संदीप भैरूंदा में माइंस में काम करने वाले घनश्याम का बड़ा बेटा था। उसके एक छोटा भाई अंकित और बहन कुसुम है। संदीप के नर्सिंग का अंतिम वर्ष की पढ़ाई खत्म होने पर परिवार की उम्मीदें टिकी थीं।

लेकिन शनिवार सुबह सारी उम्मीदें ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं। पड़ताल में आया कि संदीप यहां निजी फ्लैट्स में किराए पर रहकर पढ़ाई कर रहा था।

परिजन ने किया कॉर्निया दान

चाचा रामकुमार और अन्य परिजन ने बताया कि संदीप ने कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही नेत्रदान की शपथ ले रखी थी। उन्होंने उसकी मंशानुसार अजमेर आई बैंक सोसायटी अजमेर चैप्टर के सहायक प्रबंधक भरत शर्मा और कुलदीप सिंह को एक जोड़ी कॉर्निया का दान किया।

ये भी पढ़ें

Murder: दरगाह में बहन की आबरू से खिलवाड़ कर रहा था मौलवी, भाई ने विरोध किया तो तौलिए से गला दबाकर मार डाला, गिरफ्तार
चूरू
Churu Blind Murder Case Solved Maulvi Arrested

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Jan 2026 10:40 pm

Published on:

17 Jan 2026 10:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / अजमेर में नर्सिंग स्टूडेंट्स की हार्ट अटैक से मौत, कॉलेज में खड़े-खड़े अचानक गिरा, पल भर में टूट गए मां-बाप के सपने

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ras Result: राजस्थान को कब तक मिलेंगे 1096 नए आरएएस-अधीनस्थ अधिकारी?

RPSC
अजमेर

Ajmer Crime: जिस ‘रिश्ते’ को बचाने में जिंदगी लगा दी, वही बना मौत की वजह

ajmer mohini devi
अजमेर

Ajmer: महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलगुरु को धमकाने के दो आरोपी जयपुर से गिरफ्तार

mds kulguru
अजमेर

Ajmer News : बंद कमरे में महिला की संदिग्ध मौत, गला दबाने की आशंका, बेटे ने पिता पर जताया शक

अजमेर

Ajmer: महिला जायरीन को नशीला पदार्थ पिलाकर किया बलात्कार, फिर ब्लैकमेल कर मांगे 5 लाख रुपए

महिला जायरीन से रेप का आरोपी अरेस्ट, फोटो पत्रिका
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.