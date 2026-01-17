अजमेर में नर्सिंग स्टूडेंट्स की हार्ट अटैक से मौत, कॉलेज में खड़े-खड़े अचानक गिरा, पल भर में टूट गए मां-बाप के सपने

बता दें कि अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने संदिग्ध हालात में मौत का मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक, एक नर्सिंग कॉलेज में अंतिम वर्ष का छात्र नागौर जिले के रियांबाड़ी डोडियाना कुम्हारों का बास निवासी संदीप (24) पुत्र घनश्याम प्रजापत की अचानक तबीयत बिगड़ गई।