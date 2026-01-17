अजमेर में नर्सिंग स्टूडेंट्स की हार्ट अटैक से मौत, कॉलेज में खड़े-खड़े अचानक गिरा, पल भर में टूट गए मां-बाप के सपने

Ajmer Nursing Student Dies (Patrika Photo)
अजमेर: पुष्कर बाइपास स्थित नर्सिंग कॉलेज में शनिवार सुबह अंतिम वर्ष के छात्र की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। छात्र कॉलेज परिसर में अचानक खड़े-खड़े जमीन पर गिर गया। सहपाठी छात्र और आसपास काम कर रहे कर्मचारी उसे जेएलएन अस्पताल लेकर पहुंचे।
बता दें कि अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने संदिग्ध हालात में मौत का मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक, एक नर्सिंग कॉलेज में अंतिम वर्ष का छात्र नागौर जिले के रियांबाड़ी डोडियाना कुम्हारों का बास निवासी संदीप (24) पुत्र घनश्याम प्रजापत की अचानक तबीयत बिगड़ गई।
वह अचानक खड़े-खड़े जमीन पर गिर गया। सहपाठी छात्र और कॉलेज में इवेंट का काम कर रहे मनोज व अजय उसे उठाकर जेएलएन अस्पताल ले गए। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
इधर, सूचना मिलने पर कॉलेज प्रबंधन, छात्र-छात्राएं और मृतक के रिश्तेदार भी जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे गए। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम कराया है। प्रारंभिक पड़ताल में हार्ट अटैक से मौत होना सामने आया है।
पत्रिका पड़ताल में आया कि संदीप भैरूंदा में माइंस में काम करने वाले घनश्याम का बड़ा बेटा था। उसके एक छोटा भाई अंकित और बहन कुसुम है। संदीप के नर्सिंग का अंतिम वर्ष की पढ़ाई खत्म होने पर परिवार की उम्मीदें टिकी थीं।
लेकिन शनिवार सुबह सारी उम्मीदें ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं। पड़ताल में आया कि संदीप यहां निजी फ्लैट्स में किराए पर रहकर पढ़ाई कर रहा था।
चाचा रामकुमार और अन्य परिजन ने बताया कि संदीप ने कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही नेत्रदान की शपथ ले रखी थी। उन्होंने उसकी मंशानुसार अजमेर आई बैंक सोसायटी अजमेर चैप्टर के सहायक प्रबंधक भरत शर्मा और कुलदीप सिंह को एक जोड़ी कॉर्निया का दान किया।
