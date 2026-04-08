8 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Ajmer Six Lane Road : सिक्स लेन सड़क निर्माण से पहले ADA का बड़ा एक्शन, पक्के निर्माण और अतिक्रमण पर चले बुलडोजर

Ajmer Six Lane Road : लोहागल तिराहे से जनाना अस्पताल तक सिक्स-लेन सड़क निर्माण में बाधा बन रहे निर्माणों पर अजमेर विकास प्राधिकरण की टीम ने कार्रवाई अंजाम दी। टीम ने लोहागल में मुख्य सड़क के निकट बनी दुकानें और अन्य अतिक्रमण हटाए।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

kamlesh sharma

Apr 08, 2026

Ajmer Six Lane Road

फोटो पत्रिका नेटवर्क

Ajmer Road Project: अजमेर। लोहागल तिराहे से जनाना अस्पताल तक सिक्स-लेन सड़क निर्माण में बाधा बन रहे निर्माणों पर अजमेर विकास प्राधिकरण की टीम ने कार्रवाई अंजाम दी। टीम ने लोहागल में मुख्य सड़क के निकट बनी दुकानें और अन्य अतिक्रमण हटाए। इस दौरान एक अधिकारी के मकान को छोड़ने पर विरोध की स्थिति बन गई। इससे सड़क पर जाम के से हालात हो गए। एडीए की टीम ने उसे अपने स्तर पर अतिक्रमण हटाने पर पाबंद किया।

लोहागल से जनाना अस्पताल तक सिक्स लेन सड़क निर्माण कार्य जारी है। अजमेर विकास प्राधिकरण की टीम मंगलवार को लोहागल तिराहे से राजकीय सीनियर सेकंडरी स्कूल तक सिक्स-लेन सड़क मार्ग की जद में आ रहे अतिक्रमण हटाने पहुंची। प्राधिकरण की टीम के साथ पुलिस जाप्ता भी मौजूद रहा।

हटाई दुकानें-अतिक्रमण

तहसीलदार महेश शेशमा, उपायुक्त उत्तर अनिल चौधरी सहित अधीक्षण अभियंता, सहायक, कनिष्ठ पटवारी और अन्य के नेतृत्व में टीम ने मार्गाधिकार में आ रही करीब 30-35 दुकानें और अन्य पक्के निर्माण 6 जेसीबी से ध्वस्त कर दिए। मार्गाधिकार में हुए इन अनियमित एवं पक्के निर्माणों से कामकाज प्रभावित हो रहा था।

भवन को छोड़ने पर विरोध

एक प्रशासनिक अधिकारी के बहुमंजिला भवन को छोड़ने पर लोगों ने विरोध जताया। इस पर एडीए टीम ने संबंधित अधिकारी को अपने स्तर पर निर्माण हटाने के लिए पाबंद किया। इस दौरान सड़क पर वाहनों के जाम जैसी स्थिति भी बन गई।

20.28 करोड़ है लागत

सिक्स-लेन सड़क की लंबाई 3.2 किलोमीटर है। इसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 20.28 करोड़ रुपए की है। कार्य का शिलान्यास बीते साल 18 अगस्त को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया था। कार्य को पूर्ण करने की अवधि 14 नवम्बर 2026 निर्धारित की गई है। सड़क के दोनों ओर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज (नाला निर्माण) का 50 प्रतिशत कार्य हो चुका है।

समझाइश के बाद कार्रवाई

कार्रवाई से पूर्व प्राधिकरण के अधीक्षण अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंताओं ने लोगों से बातचीत की। उन्होंने स्वेच्छा से अतिक्रमण नहीं हटाने पर नियमानुसार कार्रवाई की बात कही। अधिकांश दुकानों-पक्के मकानों से सामान पहले ही निकाल लिया था।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : 1500 से अधिक गांवों के लिए राहत भरी खबर, जलसंकट को देखते हुए पीएचईडी ने भरी डिग्गियां
जोधपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Apr 2026 02:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Ajmer Six Lane Road : सिक्स लेन सड़क निर्माण से पहले ADA का बड़ा एक्शन, पक्के निर्माण और अतिक्रमण पर चले बुलडोजर

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: SI की परीक्षा देने निकले दो युवाओं की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, शोक में डूबे लोग

अजमेर

Ajmer Crime: हाई सिक्योरिटी जेल में ‘मोगली’ ने सिर फोड़ा, अस्पताल में जमकर किया हंगामा

हाई सिक्योरिटी जेल में ‘मोगली’ ने सिर फोड़ा, अस्पताल में जमकर किया हंगामा
अजमेर

बेटे की चाह में बनी ठगी की शिकार: दिल्ली से पहुंची राजस्थान, लगा जोरदार झटका

shila devi
अजमेर

चटोरे चोरों का आतंक: मिठाई की दुकान में घुसकर पहले पेट भरकर खाया घेवर-नमकीन, फिर 19 हजार समेट ले गए

अजमेर

Ajmer: बछड़े का गला काटते युवक को दबोचा, मचा हंगामा, गुस्साए लोगों ने कर दी पिटाई, पुलिस ने संभाले हालात

Calf Murder
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.