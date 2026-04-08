Ajmer Six Lane Road : सिक्स लेन सड़क निर्माण से पहले ADA का बड़ा एक्शन, पक्के निर्माण और अतिक्रमण पर चले बुलडोजर

Ajmer Road Project: अजमेर। लोहागल तिराहे से जनाना अस्पताल तक सिक्स-लेन सड़क निर्माण में बाधा बन रहे निर्माणों पर अजमेर विकास प्राधिकरण की टीम ने कार्रवाई अंजाम दी। टीम ने लोहागल में मुख्य सड़क के निकट बनी दुकानें और अन्य अतिक्रमण हटाए। इस दौरान एक अधिकारी के मकान को छोड़ने पर विरोध की स्थिति बन गई। इससे सड़क पर जाम के से हालात हो गए। एडीए की टीम ने उसे अपने स्तर पर अतिक्रमण हटाने पर पाबंद किया।