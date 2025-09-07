‘वसुंधरा CM होती तो… मजा आता’, अशोक गहलोत ने क्यों कहा ऐसा? अजमेर से सरकार पर साधा निशाना

गहलोत ने कहा कि सरकार राज्य में नाम की चीज नहीं है। मैंने भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर के दौरे किए हैं। सब जगह लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा दिखा है। अजमेर में जलमग्न स्वास्तिक नगर के हालात चिंताजनक है। खुद जनता ने कहा कि भाजपा के बड़े नेता यहां नहीं पहुंचे। मैंने सीएम भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष से बातचीत की। उन्होंने नुकसान का सर्वे कराना बताया। यह सर्वे जल्दबाजी में हुआ यह गंभीरता से इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। भाजपा के कार्यकर्ता मेरा ही विरोध करने लगे, जबकि सरकार और बड़े नेता ही मौके पर नहीं पहुंचे। लिहाजा सरकार को राज्य में अतिवृष्टि से प्रभावित सभी क्षेत्रों को विशेष पैकेज देना चाहिए।