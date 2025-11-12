किरायेदार के कमरे से आई दुर्गंध, इस हालत में मिली लाश, तीन दिन में भी नहीं आया कोई शव लेने

पड़ताल में सामने आया कि अब्बास पिछले दो साल से आसिफ खान के मकान में किराए पर रह रहा था। वह दरगाह क्षेत्र के आसपास के एक होटल में काम करता था और लंबे समय से अजमेर में ही रह रहा था। पड़ताल में सामने आया कि उसका कोई अपना भी नहीं था। न परिवार, न रिश्तेदार, न मित्र जो उसके हालात जान सकें। साथी किरायेदार बिहार चुनाव के लिए अपने गांव गया हुआ था। इधर बीमार अब्बास भी पिछले कुछ दिनों से कमरे से बाहर नहीं निकला था।