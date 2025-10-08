अजमेर में जटिल ऑपरेशन : गर्दन के पीछे नस में चीरा लगाकर की सर्जरी, छह स्क्रू लगाकर किया फिक्स

अस्पताल में 33 वर्षीय एक मरीज 20 सितबर को भर्ती हुआ, जिसका 2019 में सड़क दुर्घटना में गर्दन पर चोट आने से चारों हाथ पैरों में लकवा आ गया था जिसका किसी निजी अस्पताल में ऑपरेशन हुआ जिसके बाद मरीज के लकवे में कुछ सुधार आया। ऑपरेशन के कुछ समय बाद ही मरीज को पुन: दोनों हाथ पैरों में एवं अंगुलियों में लकवे की शिकायत होने लगी।जिस पर मरीज को जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में भर्ती किया गया एवं जांच की गई।