Rajasthan: ‘कांग्रेस ने देश को लूटा और बर्बाद किया’, सीपी जोशी का गांधी परिवार पर निशाना; जानें और क्या कहा?

राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'सबसे कमजोर प्रधानमंत्री' कहने वाले ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए जोशी ने कहा कि कांग्रेस नेता दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपनी पार्टी के इतिहास को देखें। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में देश को लूटा और बर्बाद किया। जोशी ने दावा किया कि कांग्रेस ने चीन को हजारों हेक्टेयर जमीन सौंप दी, कश्मीर में धारा-370 लागू कर उसे भारत से अलग करने की कोशिश की और इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र (यूएनओ) में ले जाकर देश की छवि को धूमिल किया।