राजस्थान सरकार का बड़ा कदम: स्कूलों में खुलेंगे बेटियों के लिए आत्मरक्षा केंद्र, महिला कांस्टेबल सिखाएंगी सेल्फ डिफेंस



राजस्थान सरकार ने बेटियों को आत्मनिर्भर और साहसी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब तक कॉलेज स्तर पर चल रहे आत्मरक्षा केन्द्रों को स्कूलों तक पहुंचाया जा रहा है। इससे लड़कियां कम उम्र से ही आत्मरक्षा के गुर सीखकर आत्मविश्वास से भर सकेंगी। प्रदेश के 16 जिलों के 22 ब्लॉकों के स्कूलों में आत्मरक्षा केन्द्र खोले जाएंगे, जहां महिला कांस्टेबल छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देंगी।