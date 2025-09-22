Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

उदयपुर

कन्हैयालाल हत्या मामले पर अशोक गहलोत का बड़ा बयान, भाजपा ने भ्रम फैलाकर केस भुनाया, अब कुछ नहीं बोल रही

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेवाड़ में दो दिन प्रवास पर रहे। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाओं के नाम बदल सकती है, लेकिन बंद नहीं करना चाहिए। साथ ही भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा, कन्हैयालाल केस को लेकर भ्रम फैलाया गया, अब वे कुछ नहीं बोल रहे।

उदयपुर

Arvind Rao

Sep 22, 2025

Ashok Gehlot on Kanhaialal Murder Case
कन्हैयालाल के परिवार से मिलते हुए अशोक गहलोत (फोटो- पत्रिका)

उदयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कन्हैयालाल हत्या प्रकरण में केंद्र सरकार और भाजपा को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि चुनावों में पांच लाख बनाम 50 लाख का भ्रम फैलाकर भुनाने वाली भाजपा अब कुछ नहीं बोल रही। तीन साल से ज्यादा समय से केस एनआइए के पास लंबित है। इससे कन्हैयालाल का परिवार भी सदमे में है।


गहलोत ने कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को (बांसवाड़ा में 25 सितंबर को प्रस्तावित दौरे में) कम से कम यह तो स्पष्ट करना चाहिए कि केस आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। दो दिवसीय दौरे पर उदयपुर आए गहलोत ने रविवार को कन्हैयालाल के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की। उसके बाद सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह प्रकरण बहुत गंभीर था।


सीएस और डीजीपी के साथ वे स्वयं उदयपुर आए। परिवार से बातचीत की। चंद घंटों में आरोपियों को पकड़ा। आजादी के बाद यह पहला केस है, जिसमें परिवार को इतना बड़ा पैकेज दिया, जिसमें दोनों बच्चों को नौकरी और 51 लाख रुपए शामिल है। तत्कालीन विपक्ष, जिसमें गुलाबचंद कटारिया भी शामिल थे, उन्होंने भारी गलती की और केस एनआइए को दिलवा दिया। गहलोत ने कहा, एनआइए एक विश्वसनीय एजेंसी है, लेकिन इतने संगीन मामले में ऐसी लापरवाही समझ में नहीं आ रही।

ये भी पढ़ें

JDA और NHAI ने दे दी बड़ी खुशखबरी, जयपुर में 200 फीट बाइपास अब बनेगा सिटी रोड, बनेंगे दो नए फ्लाईओवर
जयपुर
image


…अब तक आरोपियों को सजा मिल चुकी होती


गहलोत ने कहा कि पिछले दिनों गृहमंत्री अमित शाह आए थे, तब उन्होंने यह मामला उठाया था। लेकिन गृहमंत्री ने जवाब नहीं दिया। गहलोत ने दावा किया कि यदि वे होते तो यह मामला छह महीने-साल भर में नतीजे पर पहुंच जाता। आरोपियों को अब तक फांसी या आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी होती। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार की हार में एक प्रमुख कारण यह भी था, जिसमें भाजपा भ्रम फैलाने में कामयाब रही।


आयड़ में हुआ भ्रष्टाचार, नाम की स्मार्ट सिटी


गहलोत ने तंज कसा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर खूब ढोल पीटा गया, लेकिन धरातल पर या स्थिति है सब जानते हैं। उन्होंने उदयपुर की आयड़ नदी में सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने कहा, स्मार्ट सिटी तो छोड़िए, कोई एक गांव भी स्मार्ट बना हो तो बता दें।


वीसी की गंभीर शिकायतें, कार्रवाई होनी चाहिए


गहलोत ने कहा कि एमएलएसयू की वीसी के खिलाफ गंभीर शिकायतें हैं। वीसी निवास पर काम करने वाली महिलाओं की आपबीती सुनकर वे खुद आश्चर्य चकित हैं। महिलाओं को इस तरह प्रताड़ित किया गया, कोई सोचा भी नहीं सकता। गहलोत ने कहा कि वीसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।


जवाब तक नहीं देते मुख्यमंत्री


उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के नाते लोग समस्याएं लेकर उनके पास आते हैं। वे पत्र लिख अवगत कराते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जवाब तक नहीं देते। ऐसा पहली बार देखा है कि इस सरकार में आम जनता की किसी को फिक्र नहीं है। सरकार का इकबाल तक नहीं है। अपराधी निरंकुश हो रहे हैं। बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा इत्यादि से जुड़ी समस्याओं के कारण आमजन खफा है।


हमारी सरकार ने अन्नपूर्णा का भरा हुआ थैला जरूरतमंदों को दिया था, अब मोदीजी का फोटो लगाकर खाली थैला दे रहे हैं। उन्होंने मेवाड़ में कांग्रेस पार्टी के मजबूत होने का दावा करते हुए कहा कि वर्तमान में देश को कांग्रेस विचारधारा की सख्त जरूरत है। गहलोत बोले-स्कीम का नाम बदलो, काम तो मत बदलो।

ये भी पढ़ें

त्योहारी सीजन में जयपुर जंक्शन पर बड़ा बदलाव, एंट्री से प्लेटफॉर्म टिकट तक, जानें पूरी डिटेल
जयपुर
Jaipur Junction

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Sept 2025 09:48 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / कन्हैयालाल हत्या मामले पर अशोक गहलोत का बड़ा बयान, भाजपा ने भ्रम फैलाकर केस भुनाया, अब कुछ नहीं बोल रही

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.