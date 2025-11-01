Elevated Road: राजस्थान में बनी एलिवेटेड रोड का हाल-बेहाल, 125 दिनों से बंद, जानें नया अपडेट

बीते 11 सितम्बर को विशेषज्ञों की टीम ने मल्टी-एनालिसिस सरफेस वेव टेस्ट किया था। इसके तहत जमीन की आंतरिक संरचना, मिट्टी के घनत्व, परतें और गुणों की जांच की। इसी तरह ग्राउंड पेनीट्रेटिंग रडार टेस्ट के तहत ठोस, प्राकृतिक सामग्री, भू-स्तर में परिवर्तन, भूवैज्ञानिक विशेषताएं, एयर सस्पेंशन, खुदाई और पुन: भरे गए क्षेत्र सहित अन्य जांच की गई। विशेषज्ञों ने मार्ग को भारी वाहनों के लिए उपयुक्त नहीं माना था।