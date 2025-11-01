Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

Elevated Road: राजस्थान में बनी एलिवेटेड रोड का हाल-बेहाल, 125 दिनों से बंद, जानें नया अपडेट

अजमेर में रामसेतु की नसियां वाली भुजा 125 दिनों से बंद, स्मार्ट सिटी योजना में घटिया निर्माण का खामियाजा शहरवासी भुगत रहे।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Rakesh Mishra

Nov 01, 2025

elevated road in Ajmer

फोटो- पत्रिका

अजमेर। स्मार्ट सिटी योजना में घटिया सामग्री से निर्मित एलिवेटेड रोड (रामसेतु) की नसियां वाली भुजा पर सड़क निर्माण अटका हुआ है। इस पर 125 दिनों से आवाजाही बंद है। शहरवासी परेशानी झेल रहे हैं। निविदा खुलने के बाद ही कामकाज शुरू हो सकेगा।

2 जुलाई को हुई झमाझम बरसात के बाद रामसेतु की सोनीजी की नसियां के सामने वाली भुजा में सड़क धंसने से बड़ा गड्ढा हो गया था। जिला कलक्टर लोकबंधु ने इसकी जांच के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की। एमएनआइटी के सिविल इंजीनियरिंग विभागाध्यक्ष प्रो. एसडी भारती, सह आचार्य डॉ. नेहा श्रीवास्तव की अगुवाई में टीम ने इसकी तकनीकी जांच कर रिपोर्ट सौंपी।

खोद डाली पूरी भुजा

बीते 10 अक्टूबर से निर्माण एजेंसियों ने नसियां वाली भुजा पर लगातार जेसीबी से खुदाई कराई। इसमें बनी डामर की सड़क सहित अंदरूनी हिस्से बालू मिट्टी, पत्थर की कंकरीट और अन्य लेयर को हटाया गया। एमएनआइटी और तकनीकी विशेषज्ञों के निर्देशानुसार इस भुजा की सड़क दोबारा बनाई जानी है। यह भुजा करीब 125 दिनों से बंद पड़ी है।

शहरवासी झेल रहे परेशानी

भुजा के बंद रहने से शहरवासी परेशान हैं। आगरा गेट से महावीर सर्किल-बीएसएनएल रोड पर जाम लगता है। खासतौर पर सुबह 10 से शाम 6 बजे तक स्थिति बिगड़ती है।

टीम कर चुकी है टेस्ट

बीते 11 सितम्बर को विशेषज्ञों की टीम ने मल्टी-एनालिसिस सरफेस वेव टेस्ट किया था। इसके तहत जमीन की आंतरिक संरचना, मिट्टी के घनत्व, परतें और गुणों की जांच की। इसी तरह ग्राउंड पेनीट्रेटिंग रडार टेस्ट के तहत ठोस, प्राकृतिक सामग्री, भू-स्तर में परिवर्तन, भूवैज्ञानिक विशेषताएं, एयर सस्पेंशन, खुदाई और पुन: भरे गए क्षेत्र सहित अन्य जांच की गई। विशेषज्ञों ने मार्ग को भारी वाहनों के लिए उपयुक्त नहीं माना था।

फैक्ट फाइल

  • रामसेतु की कुल लम्बाई- 2945 मीटर, 89 पिलर
  • 7 जुलाई 2018 को पीएम मोदी ने किया शिलान्यास
  • 5 मई 2023 को पूर्व सीएम गहलोत ने किया लोकार्पण
  • कुल लागत- 275 करोड़

इनका कहना है

आरएसआरडीसी ने भुजा निर्माण के लिए टेंडर किए हैं। एमएनआइटी और विशेषज्ञों के सुझाव अनुसार भुजा पर सड़क का दोबारा निर्माण कराया जाएगा। इससे शहरवासियों को सुगम आवाजाही में सहूलियत होगी।

  • लोकबंधु, जिला कलक्टर

Updated on:

01 Nov 2025 08:51 pm

Published on:

01 Nov 2025 08:45 pm

Elevated Road: राजस्थान में बनी एलिवेटेड रोड का हाल-बेहाल, 125 दिनों से बंद, जानें नया अपडेट

