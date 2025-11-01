Banswara: दादी को बस स्टैंड छोड़ने गईं दो नाबालिग बहनें लापता, 2 लड़कों पर शक, फोन पर होती थी बातचीत

पुलिस जीप। फाइल फोटो- पत्रिका
बांसवाड़ा। जिले में दो सगी नाबालिग बहनें अचानक लापता हो गईं। इस मामले में तीसरी नाबालिग बहन ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस के अनुसार बहन ने रिपोर्ट दी कि उसकी दो बहनें (एक 13 वर्ष और दूसरी 16 वर्ष) घर से लापता हैं।
परिजनों ने बताया कि दोनों बहनें दादी को सूरत जाने के लिए बस स्टैंड छोड़ने गई थीं, लेकिन उसके बाद लौटकर नहीं आईं। परिवार ने आस-पास तलाश किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद रिश्तेदारों को भी फोन किया गया, लेकिन वहां से भी कोई जानकारी नहीं मिलने के बाद पुलिस को सूचित किया गया।
रिपोर्ट में यह भी बताया कि दोनों बहनें सूरत में रहती थीं और त्योहार से पहले ही गांव आई थीं। कुछ दिनों बाद फिर सूरत लौटने वाली थीं, लेकिन उससे पहले ही गायब हो गईं। पुलिस को परिजनों ने बताया कि दोनों बहनों की महाराष्ट्र निवासी गोपाल और गुजरात निवासी अर्जुन नाम के युवकों से फोन पर बातचीत होती थी। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि दोनों के गायब होने में उनका हाथ हो सकता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
बांसवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग