Banswara: दादी को बस स्टैंड छोड़ने गईं दो नाबालिग बहनें लापता, 2 लड़कों पर शक, फोन पर होती थी बातचीत

रिपोर्ट में यह भी बताया कि दोनों बहनें सूरत में रहती थीं और त्योहार से पहले ही गांव आई थीं। कुछ दिनों बाद फिर सूरत लौटने वाली थीं, लेकिन उससे पहले ही गायब हो गईं। पुलिस को परिजनों ने बताया कि दोनों बहनों की महाराष्ट्र निवासी गोपाल और गुजरात निवासी अर्जुन नाम के युवकों से फोन पर बातचीत होती थी। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि दोनों के गायब होने में उनका हाथ हो सकता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।