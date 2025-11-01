Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

Banswara: दादी को बस स्टैंड छोड़ने गईं दो नाबालिग बहनें लापता, 2 लड़कों पर शक, फोन पर होती थी बातचीत

बांसवाड़ा में 2 सगी नाबालिग बहनें लापता, दादी को बस स्टैंड छोड़ने गईं दोनों बहनें घर नहीं लौटीं, पुलिस ने तलाश शुरू की।

less than 1 minute read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Rakesh Mishra

Nov 01, 2025

Minor sisters missing

पुलिस जीप। फाइल फोटो- पत्रिका

बांसवाड़ा। जिले में दो सगी नाबालिग बहनें अचानक लापता हो गईं। इस मामले में तीसरी नाबालिग बहन ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस के अनुसार बहन ने रिपोर्ट दी कि उसकी दो बहनें (एक 13 वर्ष और दूसरी 16 वर्ष) घर से लापता हैं।

परिजनों ने बताया कि दोनों बहनें दादी को सूरत जाने के लिए बस स्टैंड छोड़ने गई थीं, लेकिन उसके बाद लौटकर नहीं आईं। परिवार ने आस-पास तलाश किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद रिश्तेदारों को भी फोन किया गया, लेकिन वहां से भी कोई जानकारी नहीं मिलने के बाद पुलिस को सूचित किया गया।

यह वीडियो भी देखें

फोन पर होती थी बात

रिपोर्ट में यह भी बताया कि दोनों बहनें सूरत में रहती थीं और त्योहार से पहले ही गांव आई थीं। कुछ दिनों बाद फिर सूरत लौटने वाली थीं, लेकिन उससे पहले ही गायब हो गईं। पुलिस को परिजनों ने बताया कि दोनों बहनों की महाराष्ट्र निवासी गोपाल और गुजरात निवासी अर्जुन नाम के युवकों से फोन पर बातचीत होती थी। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि दोनों के गायब होने में उनका हाथ हो सकता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

Train News: दीपावली और छठ पूजा के बाद लौटने वालों के लिए खुशखबरी, चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, जानिए टाइमिंग
जोधपुर
Train news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Nov 2025 07:56 pm

Published on:

01 Nov 2025 07:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Banswara: दादी को बस स्टैंड छोड़ने गईं दो नाबालिग बहनें लापता, 2 लड़कों पर शक, फोन पर होती थी बातचीत

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Adi Karmayogi Yojana : राजस्थान के इस जिले में ‘आदि कर्मयोगी योजना’ से संवरेगा आदिवासियों का जीवन, जानिए क्या है मकसद?

Rajasthan In this district Banswara Adi Karmayogi Yojana will improve tribals lives know its purpose
बांसवाड़ा

Banswara Crime : लूट का 24 घंटे में खुलासा, पुलिस की इस ट्रिक के सामने फेल हो गई झूठी कहानी, आरोपी ने उगला सच

Banswara Crime Robbery Case solved within 24 hours police trick proved false story to be failure truth revealed
बांसवाड़ा

Banswara Crime : बैंक से निकले 9 लाख रुपए गायब, मुनीम की कहानी में उलझी पुलिस, CCTV ने खोला राज!

Rajasthan Banswara Crime bank 9 lakh rupees withdrawn missing police got entangled in accountant story CCTV revealed secret
बांसवाड़ा

Rajasthan : आदिवासी समाज के बड़े फैसले, डीजे, शराब, दहेज, फिजूलखर्ची पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध

Rajasthan Banswara tribal society Many big decisions DJ alcohol dowry and wasteful expenditure complete ban
बांसवाड़ा

Banswara Crime : चार सगे भाइयों ने ‘कालू’ को मार डाला! मृतक की दोनों पत्नियां बोली- चर्च जाने का डाल रहे थे दबाव, जानें पूरा मामला

Banswara Crime Four brothers killed 'Kaalu' deceased two wives said they were pressuring him to go to church
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.