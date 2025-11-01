Train News: दीपावली और छठ पूजा के बाद लौटने वालों के लिए खुशखबरी, चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, जानिए टाइमिंग

गाड़ी संख्या 04824 मऊ-जोधपुर फेस्टिवल स्पेशल मऊ से 4 नवंबर को सुबह 4 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 8.55 बजे जोधपुर पहुंचेगी। बांद्रा की ओर जाने वाली गाड़ी संख्या 04833 जोधपुर-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल एक्सप्रेस (1 ट्रिप) रविवार 2 नवंबर को सुबह 6.45 बजे जोधपुर से रवाना होकर जयपुर, कोटा के रास्ते अगले दिन सुबह 7 बजे बांद्रा टर्मिनस तथा गाड़ी संख्या 04834 बांद्रा टर्मिनस से 3 नवंबर को (1 ट्रिप) सुबह 10 बजे रवाना होकर 4 नवंबर को सुबह 11.25 बजे जोधपुर पहुंच जाएगी।