जोधपुर

Train News: दीपावली और छठ पूजा के बाद लौटने वालों के लिए खुशखबरी, चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, जानिए टाइमिंग

दीपावली और छठ पूजा के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे की सौगात। जोधपुर से मऊ और बांद्रा टर्मिनस के लिए 2 नवंबर को फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा।

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Nov 01, 2025

फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। दीपावली और छठ पूजा महापर्व के समापन के बाद काम पर लौटने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए जोधपुर से मऊ और बांद्रा टर्मिनस स्टेशनों के लिए रविवार को स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी के अनुसार गाड़ी संख्या 04823 जोधपुर-मऊ फेस्टिवल स्पेशल रविवार 2 नवंबर को शाम 5.30 बजे जोधपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होकर मेड़ता-जयपुर के रास्ते अगले दिन रात्रि 11.20 बजे मऊ पहुंचेगी।

मऊ-जोधपुर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन

गाड़ी संख्या 04824 मऊ-जोधपुर फेस्टिवल स्पेशल मऊ से 4 नवंबर को सुबह 4 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 8.55 बजे जोधपुर पहुंचेगी। बांद्रा की ओर जाने वाली गाड़ी संख्या 04833 जोधपुर-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल एक्सप्रेस (1 ट्रिप) रविवार 2 नवंबर को सुबह 6.45 बजे जोधपुर से रवाना होकर जयपुर, कोटा के रास्ते अगले दिन सुबह 7 बजे बांद्रा टर्मिनस तथा गाड़ी संख्या 04834 बांद्रा टर्मिनस से 3 नवंबर को (1 ट्रिप) सुबह 10 बजे रवाना होकर 4 नवंबर को सुबह 11.25 बजे जोधपुर पहुंच जाएगी।

नई फ्लाइट भी शुरू

वहीं दूसरी तरफ जोधपुर एयरपोर्ट से एयर इंडिया एक्सप्रेस की पहली फ्लाइट शनिवार से शुरू हुई। एयरलाइन कंपनी जोधपुर से दिल्ली और बेंगलूरु के लिए अपनी सेवाएं शुरू की। इसी के साथ जोधपुर से दिल्ली की चार और बेंगलूरु की दो फ्लाइट हो गईं। एयर इंडिया एक्सप्रेस के अलावा इंडिगो और एयर इंडिया भी जोधपुर से अपनी विमान सेवाएं संचालित करती हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने 26 अक्टूबर से देशभर में विंटर शेड्यूल लागू किया था।

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Train News: दीपावली और छठ पूजा के बाद लौटने वालों के लिए खुशखबरी, चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, जानिए टाइमिंग

