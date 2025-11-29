Rajasthan News: राजस्थान में बुजुर्ग दंपती ने राज्यपाल से लगाई इच्छा मृत्यु की गुहार, जानिए क्या है मामला

बुजुर्ग दंपती द्वारा इच्छा मृत्यु की अनुमति को लेकर राज्यपाल के नाम एक पत्र सौंपा गया है, जिसे नियमानुसार राज्यपाल को भेज दिया गया है। प्रशासन ने दंपत्ति की सभी शिकायतों और मांगों को पूरी गंभीरता से लिया है। उनकी ओर से लगाए गए आरोपों और प्रकरणों में उचित स्तर पर सुनवाई की है। भैरूनाथ मंदिर से जुड़े अतिक्रमण मामले में कार्रवाई की जा चुकी है, वहीं उनके पुत्र के मामले में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए जांच अधिकारी को भी बदल दिया गया है। फिर भी दंपती लगातार धरने पर बैठा है।