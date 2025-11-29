Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Rajasthan News: राजस्थान में बुजुर्ग दंपती ने राज्यपाल से लगाई इच्छा मृत्यु की गुहार, जानिए क्या है मामला

Rajasthan News: राजस्थान में बुजुर्ग दंपती ने राज्यपाल से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। जानिए क्या है मामला-

less than 1 minute read
Google source verification

अजमेर

image

Santosh Trivedi

Nov 29, 2025

केकड़ी.सावर उपखंड कार्यालय के बाहर न्याय की गुहार लगाते बुजुर्ग दंपति छोटूलाल मीणा व सायरी देवी।

केकड़ी.सावर उपखंड कार्यालय के बाहर न्याय की गुहार लगाते बुजुर्ग दंपति छोटूलाल मीणा व सायरी देवी।

केकड़ी। सावर उपखंड क्षेत्र के ग्राम मेहरूखुर्द निवासी 80 वर्षीय बुजुर्ग छोटूलाल मीणा व उनकी पत्नी सायरी मीणा ने न्याय की लंबी लड़ाई से थककर अब राज्यपाल से इच्छा मृत्यु की अनुमति की मांग की है। दंपती ने यह आवेदन सावर उपखंड अधिकारी को सौंपते हुए स्पष्ट कहा कि अब न्याय मिलने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई है।

पुलिस और प्रशासन उनके साथ लगातार अन्याय कर रहा है और कथित लाल धागा बाबा के खिलाफ कार्रवाई से बच रहा है। दंपती के परिजन ने इच्छा मृत्यु के आवेदन के साथ बताया कि गत 5 नवंबर को उनके पुत्र सत्यनारायण मीणा को बिना कारण बताए सावर पुलिस घर से उठाकर ले गई।

बाद में उसे बीएनएसएस की विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार दिखाया गया। परिजन का आरोप है कि सत्यनारायण को 24 घंटे बाद एसडीएम कार्यालय में पेश किया गया। जहां राजनीतिक दबाव में जमानत देने से इनकार किया।

लगातार तनाव और उत्पीड़न के कारण सत्यनारायण बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी हालत बिगड़ने पर पहले सावर अस्पताल और फिर खून की उल्टी शुरू होने पर केकड़ी अस्पताल रैफर किया गया।

इनका कहना है

बुजुर्ग दंपती द्वारा इच्छा मृत्यु की अनुमति को लेकर राज्यपाल के नाम एक पत्र सौंपा गया है, जिसे नियमानुसार राज्यपाल को भेज दिया गया है। प्रशासन ने दंपत्ति की सभी शिकायतों और मांगों को पूरी गंभीरता से लिया है। उनकी ओर से लगाए गए आरोपों और प्रकरणों में उचित स्तर पर सुनवाई की है। भैरूनाथ मंदिर से जुड़े अतिक्रमण मामले में कार्रवाई की जा चुकी है, वहीं उनके पुत्र के मामले में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए जांच अधिकारी को भी बदल दिया गया है। फिर भी दंपती लगातार धरने पर बैठा है।

  • आस्था शर्मा, उपखंड अधिकारी, सावर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Nov 2025 04:56 pm

Published on:

29 Nov 2025 04:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Rajasthan News: राजस्थान में बुजुर्ग दंपती ने राज्यपाल से लगाई इच्छा मृत्यु की गुहार, जानिए क्या है मामला

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Good News: रेलवे ने बदली तत्काल टिकट प्रक्रिया, इन ट्रेनों में लागू हुआ ओटीपी सिस्टम

train-2
अजमेर

इस शहर में निर्धन वर्ग के लिए प्लॉट दे रही सरकार, 31 दिसंबर आवेदन की आखिरी तारीख, 14 जनवरी को लॉटरी

अजमेर

National Highway: राजस्थान के इस हाईवे पर लेन ड्राइव सिस्टम का हैरान कर देने वाला सच, पढ़ें इनसाइड स्टोरी

Kishangarh-Beawar-National-Highway
अजमेर

अजमेर में उर्स मेले से पहले बड़ी कार्रवाई: दरगाह से अढ़ाई दिन का झोपड़ा तक गरजा बुलडोजर, वर्षों पुराने अवैध कब्जे हटाए

Ajmer Urs fair Bulldozers roll from Dargah to Adhai Din Ka Jhopra
अजमेर

Rajasthan Crime News : दृष्टिहीन की पत्नी के संग जबरदस्ती, घर में सफाई के बहाने बुलाया, पुष्कर घाटी ले जाकर किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan Ajmer Pushkar Crime News Blind man wife raped under pretext of cleaning house accused arrested
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.