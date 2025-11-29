Rajasthan News: राजस्थान में बुजुर्ग दंपती ने राज्यपाल से लगाई इच्छा मृत्यु की गुहार, जानिए क्या है मामला

केकड़ी.सावर उपखंड कार्यालय के बाहर न्याय की गुहार लगाते बुजुर्ग दंपति छोटूलाल मीणा व सायरी देवी।
केकड़ी। सावर उपखंड क्षेत्र के ग्राम मेहरूखुर्द निवासी 80 वर्षीय बुजुर्ग छोटूलाल मीणा व उनकी पत्नी सायरी मीणा ने न्याय की लंबी लड़ाई से थककर अब राज्यपाल से इच्छा मृत्यु की अनुमति की मांग की है। दंपती ने यह आवेदन सावर उपखंड अधिकारी को सौंपते हुए स्पष्ट कहा कि अब न्याय मिलने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई है।
पुलिस और प्रशासन उनके साथ लगातार अन्याय कर रहा है और कथित लाल धागा बाबा के खिलाफ कार्रवाई से बच रहा है। दंपती के परिजन ने इच्छा मृत्यु के आवेदन के साथ बताया कि गत 5 नवंबर को उनके पुत्र सत्यनारायण मीणा को बिना कारण बताए सावर पुलिस घर से उठाकर ले गई।
बाद में उसे बीएनएसएस की विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार दिखाया गया। परिजन का आरोप है कि सत्यनारायण को 24 घंटे बाद एसडीएम कार्यालय में पेश किया गया। जहां राजनीतिक दबाव में जमानत देने से इनकार किया।
लगातार तनाव और उत्पीड़न के कारण सत्यनारायण बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी हालत बिगड़ने पर पहले सावर अस्पताल और फिर खून की उल्टी शुरू होने पर केकड़ी अस्पताल रैफर किया गया।
बुजुर्ग दंपती द्वारा इच्छा मृत्यु की अनुमति को लेकर राज्यपाल के नाम एक पत्र सौंपा गया है, जिसे नियमानुसार राज्यपाल को भेज दिया गया है। प्रशासन ने दंपत्ति की सभी शिकायतों और मांगों को पूरी गंभीरता से लिया है। उनकी ओर से लगाए गए आरोपों और प्रकरणों में उचित स्तर पर सुनवाई की है। भैरूनाथ मंदिर से जुड़े अतिक्रमण मामले में कार्रवाई की जा चुकी है, वहीं उनके पुत्र के मामले में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए जांच अधिकारी को भी बदल दिया गया है। फिर भी दंपती लगातार धरने पर बैठा है।
