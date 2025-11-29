राजस्थान में खौफनाक वारदात: लड़की के घरवालों ने प्रेमी-प्रेमिका को रंगे हाथों पकड़ा, पेट्रोल डालकर दोनों को लगाई आग

उन्होंने बताया कि शुक्रवार रात लड़की अपने प्रेमी से मिलने के लिए खेत पर गई। तभी पीछा करते हुए लड़की के ​परिजन भी मौके पर पहुंच गए। जहां पर घरवालों ने युवक-युवती को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने पेट्रोल डालकर दोनों को आग लगा दी। घटना के बाद युवती के घरवाले मौके से भाग छूटे। युवक-युवती की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। तब तक दोनों काफी जल चुके थे।