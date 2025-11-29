Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

राजस्थान में खौफनाक वारदात: लड़की के घरवालों ने प्रेमी-प्रेमिका को रंगे हाथों पकड़ा, पेट्रोल डालकर दोनों को लगाई आग

Rajasthan Crime: जयपुर के मौखमपुरा थाना क्षेत्र में प्रेम संबंध से नाराज लड़की के घरवालों ने पेट्रोल छिड़ककर प्रेमी और प्रेमिका को आग के हवाले कर दिया।

जयपुर

image

Anil Prajapat

Nov 29, 2025

lover

Photo: AI generated

जयपुर। राजधानी जयपुर के मौखमपुरा थाना क्षेत्र में देर रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक गांव में प्रेम संबंध से नाराज लड़की के घरवालों ने पेट्रोल डालकर प्रेमी और प्रेमिका को आग के हवाले कर दिया। गंभीर झुलसे प्रेमी जोड़ी का जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज जारी है। इस घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई।

वारदात की सूचना मिलते ही दूदू सीओ दीपक खंडेलवाल, मौखमपुरा एसएचओ सुरेश गुर्जर सहित बिचून थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल युवक-युवती को बीचून के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जहां से दोनों को गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया।

लंबे समय से चल रहा था प्रेम प्रसंग

मौखमपुरा थाना इंचार्ज सुरेश गुर्जर ने बताया कि एक ही गांव के रहने वाले युवक-युवती के बीच काफी लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों अक्सर खेत पर मिलते थे। घरवालों को लड़की पर काफी दिनों से शक था, वो उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे।

लड़की के घरवालों ने रंगे हाथों पकड़ा

उन्होंने बताया कि शुक्रवार रात लड़की अपने प्रेमी से मिलने के लिए खेत पर गई। तभी पीछा करते हुए लड़की के ​परिजन भी मौके पर पहुंच गए। जहां पर घरवालों ने युवक-युवती को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने पेट्रोल डालकर दोनों को आग लगा दी। घटना के बाद युवती के घरवाले मौके से भाग छूटे। युवक-युवती की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। तब तक दोनों काफी जल चुके थे।

दोनों घायल जयपुर रेफर

सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। दोनों घायलों को बीचून सीएचसी ले जाया गया। जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जयपुर रेफर कर दिया। पुलिस के मुताबिक प्रेमी 60 प्रतिशत और प्रेमिका 30 प्रतिशत तक जल गई। दोनों का सवाई मानसिंह अस्पताल में उपचार जारी है।

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में खौफनाक वारदात: लड़की के घरवालों ने प्रेमी-प्रेमिका को रंगे हाथों पकड़ा, पेट्रोल डालकर दोनों को लगाई आग

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

