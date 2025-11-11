Rajasthan: पूर्व सैनिक ने पूर्व पार्षद और उसकी पत्नी पर लगाया गंभीर आरोप, डेयरी के नाम पर ऐसे लूटा

दर्ज मुकदमे के अनुसार करीब एक वर्ष पूर्व महेन्द्र ने अपने पद के प्रभाव का हवाला देकर अलादीन को पूर्व सैनिक कोटे से डेयरी बूथ आवंटित कराने का झांसा दिया। विश्वास में लेकर उसने 25 सितंबर 2024 को 2 लाख रुपए दिए और 500 रुपए के स्टाम्प पर इकरारनामा बनवाया। इसके बाद डेयरी से जुड़े खर्चों के नाम पर एक लाख रुपए और ले लिए।