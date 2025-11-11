Rajasthan: पूर्व सैनिक ने पूर्व पार्षद और उसकी पत्नी पर लगाया गंभीर आरोप, डेयरी के नाम पर ऐसे लूटा

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Case On Former Councilor Couple: नसीराबाद ग्राम देवला की डांग, राजोसी निवासी पूर्व सैनिक अलादीन खान ने पूर्व पार्षद महेन्द्र डाबी और उसकी पत्नी ममता डाबी पर पद का दुरुपयोग कर 3 लाख रुपए ठगने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया है।
दर्ज मुकदमे के अनुसार करीब एक वर्ष पूर्व महेन्द्र ने अपने पद के प्रभाव का हवाला देकर अलादीन को पूर्व सैनिक कोटे से डेयरी बूथ आवंटित कराने का झांसा दिया। विश्वास में लेकर उसने 25 सितंबर 2024 को 2 लाख रुपए दिए और 500 रुपए के स्टाम्प पर इकरारनामा बनवाया। इसके बाद डेयरी से जुड़े खर्चों के नाम पर एक लाख रुपए और ले लिए।
आरोप है कि महेन्द्र ने पार्षद पद पर रहते हुए पद का दुरुपयोग कर अपनी पत्नी ममता के नाम नगर पालिका से डेयरी आवंटित करवा ली। जब अलादीन ने पैसे वापस मांगे तो उसे धमकाया। इसके बाद 26 सितंबर 2025 की रात राजोसी रोड, रेलवे पुलिया के पास कुछ लोगों ने उसे घेरकर जान से मारने की धमकी दी।
अलादीन ने 27 सितंबर 2025 को थाना सदर नसीराबाद व जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर को रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। बाद में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज किया।
