Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Rajasthan: पूर्व सैनिक ने पूर्व पार्षद और उसकी पत्नी पर लगाया गंभीर आरोप, डेयरी के नाम पर ऐसे लूटा

Ex -Serviceman Filled Case: नसीराबाद में पूर्व पार्षद महेन्द्र डाबी और उनकी पत्नी ममता डाबी पर पूर्व सैनिक से डेयरी बूथ दिलाने के नाम पर 3 रुपए लाख ठगने का आरोप लगा है। पूर्व सैनिक का कहना है कि पैसे लौटाने की मांग पर उसे धमकाया।

less than 1 minute read
Google source verification

अजमेर

image

Akshita Deora

Nov 11, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Case On Former Councilor Couple: नसीराबाद ग्राम देवला की डांग, राजोसी निवासी पूर्व सैनिक अलादीन खान ने पूर्व पार्षद महेन्द्र डाबी और उसकी पत्नी ममता डाबी पर पद का दुरुपयोग कर 3 लाख रुपए ठगने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया है।

दर्ज मुकदमे के अनुसार करीब एक वर्ष पूर्व महेन्द्र ने अपने पद के प्रभाव का हवाला देकर अलादीन को पूर्व सैनिक कोटे से डेयरी बूथ आवंटित कराने का झांसा दिया। विश्वास में लेकर उसने 25 सितंबर 2024 को 2 लाख रुपए दिए और 500 रुपए के स्टाम्प पर इकरारनामा बनवाया। इसके बाद डेयरी से जुड़े खर्चों के नाम पर एक लाख रुपए और ले लिए।

आरोप है कि महेन्द्र ने पार्षद पद पर रहते हुए पद का दुरुपयोग कर अपनी पत्नी ममता के नाम नगर पालिका से डेयरी आवंटित करवा ली। जब अलादीन ने पैसे वापस मांगे तो उसे धमकाया। इसके बाद 26 सितंबर 2025 की रात राजोसी रोड, रेलवे पुलिया के पास कुछ लोगों ने उसे घेरकर जान से मारने की धमकी दी।

पुलिस ने नहीं सुनी फरियाद

अलादीन ने 27 सितंबर 2025 को थाना सदर नसीराबाद व जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर को रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। बाद में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज किया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: राजस्थान में नया ‘शहर’ बसाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में, बिजली-पानी पर खर्च होंगे 243 करोड़
जोधपुर
Jodhpur-Pali-Marwar industrial

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Nov 2025 08:32 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Rajasthan: पूर्व सैनिक ने पूर्व पार्षद और उसकी पत्नी पर लगाया गंभीर आरोप, डेयरी के नाम पर ऐसे लूटा

पत्रिका लाइव अपडेट

Anta By Election 2025 Live: अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी

बारां

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रेंज में आए 15 नए इंस्पेक्टर, अजमेर को 7 मिले

रेंज में आए 15 नए इंस्पेक्टर, अजमेर को 7 मिले
अजमेर

Ajmer Accident: रेस लगा रही कार ने बाइक सवार को उड़ाया, 16 फीट दूर फुटबॉल की तरह गिरा, मौके पर हुई मौत

ajmer accident
अजमेर

Ajmer Crime : अजमेर में आधी रात में कार सवार युवती ने मचाया ‘बचाओ, बचाओ’ का शोर, मची अफरा-तफरी

Ajmer young girl in a car shouted Help help at midnight causing chaos at scene
अजमेर

अजमेर के जेएलएन अस्पताल में अनोखी सर्जरी, मरीज की खराब हालत देख डाक्टर ने बनाया नया सिर

Ajmer JLN Hospital unique surgery doctor created a new head after seeing patient condition
अजमेर

अजमेर : दिल्ली हाईकोर्ट ने ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में CCTV लगाने के दिए आदेश, मुख्य मजार कैमरे की नजर से होगी बाहर

Khwaja Moinuddin Chishti dargah
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.