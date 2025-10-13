Ajmer: महिला कांस्टेबल के पति ने 4 साल की बेटी से मारपीट कर पत्नी का दबाया गला, कार में अन्य महिला को लाया था साथ, 2 साल से है अवैध संबंध

महिला कांस्टेबल ने आरोप लगाया कि अजय कुमार जब घर आया तो उसकी कार में एक अन्य महिला भी मौजूद थी। पीड़िता का आरोप है कि उसके पति का इस महिला से पिछले 2 साल से अवैध संबंध है। इसी वजह से वह न तो उसे समय देता है और न ही बच्चों के पालन-पोषण का खर्चा देता है। जब भी छुटटी आता है तो उसके और बच्चों के साथ मारपीट करता है।