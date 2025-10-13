Ajmer: महिला कांस्टेबल के पति ने 4 साल की बेटी से मारपीट कर पत्नी का दबाया गला, कार में अन्य महिला को लाया था साथ, 2 साल से है अवैध संबंध

प्रतीकात्मक तस्वीर-पत्रिका
Female Constable Assaulted By Husband: हाड़ीरानी महिला बटालियन में तैनात एक महिला कांस्टेबल ने अपने पति अजय कुमार पर मारपीट करनेऔर जान से मारने की धमकी देने और पैसे छीनने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर अलवर गेट थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़िता ने बताया कि 8 अक्टूबर को वह अपनी 1 महीने की बच्ची को सुला रही थी। तभी उसका पति अजय कुमार गुस्से में आया और उसकी 4 साल की बेटी के साथ मारपीट करने लगा। जब पीड़िता ने बीच-बचाव किया तो आरोपी ने उसका गला दबाया और उसे और बच्चों को जान से मारने की धमकी दी।
पीड़िता ने शिकायत में कहा कि उसने जेवर गिरवी रखकर कुछ रकम लाई थी। आरोपी अजय कुमार इस रकम में से जबरन एक लाख रुपए छीनकर ले गया। विरोध करने पर उसे धक्का दिया और फिर जान से मारने की धमकी दी।
महिला कांस्टेबल ने आरोप लगाया कि अजय कुमार जब घर आया तो उसकी कार में एक अन्य महिला भी मौजूद थी। पीड़िता का आरोप है कि उसके पति का इस महिला से पिछले 2 साल से अवैध संबंध है। इसी वजह से वह न तो उसे समय देता है और न ही बच्चों के पालन-पोषण का खर्चा देता है। जब भी छुटटी आता है तो उसके और बच्चों के साथ मारपीट करता है।
