राजस्थान में RPSC से CBSE तक… साल 2026 में एग्जाम पैटर्न में होगा बड़ा बदलाव

मालूम हो कि बोर्ड ने 75 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य की है। इससे कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध कॉलेज में सत्र 2025-26 से यूजी थर्ड ईयर में सेमेस्टर पद्धति की शुरुआत हुई है। पहली बार सेमेस्टर परीक्षा जनवरी-फरवरी या इसके बाद होगी। इसके बाद 2026-27 से पीजी में सेमेस्टर परीक्षा पद्धति लागू होगी।