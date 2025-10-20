Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

राजस्थान में RPSC से CBSE तक… साल 2026 में एग्जाम पैटर्न में होगा बड़ा बदलाव

साल 2026 परीक्षाओं में नवाचार और बदलाव के लिहाज से काफी अहम रहेगा।

less than 1 minute read

अजमेर

image

Anil Prajapat

Oct 20, 2025

RPSC Exam

पत्रिका फाइल फोटो

अजमेर। साल 2026 परीक्षाओं में नवाचार और बदलाव के लिहाज से काफी अहम रहेगा। इनमें सीबीएसई, आरपीएससी, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग सहित अन्य अहम प्रवेश परीक्षाएं शामिल हैं। परीक्षाओं में करीब 30 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे।

सीबीएसई की दसवीं की परीक्षा साल में दो मर्तबा होंगी। पहले फेज की परीक्षा फरवरी में होगी। रिजल्ट अप्रेल में जारी होगा। दूसरे फेज की परीक्षा मई में होगी, परिणाम जून में जारी होगा। बारहवीं की परीक्षा वार्षिक के पैटर्न पर ही होगी। इसकी डेटशीट जारी हो चुकी है।

मालूम हो कि बोर्ड ने 75 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य की है। इससे कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध कॉलेज में सत्र 2025-26 से यूजी थर्ड ईयर में सेमेस्टर पद्धति की शुरुआत हुई है। पहली बार सेमेस्टर परीक्षा जनवरी-फरवरी या इसके बाद होगी। इसके बाद 2026-27 से पीजी में सेमेस्टर परीक्षा पद्धति लागू होगी।

आरपीएससी के कैलेंडर में परीक्षाएं

जनवरी से जुलाई तक 26 लाख से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। इनमें आयुष विभाग में लेक्चरर भर्ती परीक्षा 11 से 15 जनवरी, डिप्टी कमांडेंट परीक्षा 11 जनवरी, व्याख्याता (आयुर्वेद विभाग) परीक्षा 15 जनवरी, पीएचईडी विभाग में कनिष्ठ रसायनज्ञ और ऊर्जा विभाग में सहायक निरीक्षक प्रतियोगी परीक्षा 1 फरवरी को होगी।

सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2024 (मुख्य) 15 से 18 मार्च, उपनिरीक्षक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 5 अप्रेल, पशु चिकित्सा अधिकारी और सहायक कृषि अभियंता की परीक्षाएं 19 अप्रेल, स्कूल व्याख्याता और प्राध्यापक- कृषि (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा 31 मई से से 16 जून तक होगी। वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा 12 से 18 जुलाई और कनिष्ठ विधि अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 26 और 27 जुलाई को होगी।

Published on:

20 Oct 2025 12:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / राजस्थान में RPSC से CBSE तक… साल 2026 में एग्जाम पैटर्न में होगा बड़ा बदलाव

