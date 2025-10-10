Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

Ajmer: प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी को परिजनों ने मारपीट कर नग्नावस्था में घर से निकाला, डिप्रेशन में आए युवक ने उठा लिया खौफनाक कदम

युवती के परिजन ने उसको धोखे से शादी की बातचीत के बहाने पहले घर बुलाया फिर उसके साथ बेरहमी से मारपीट कर कपड़े उतरवाकर नग्नावस्था में घर से निकाल दिया।

3 min read

अजमेर

image

Akshita Deora

Oct 10, 2025

नितेश उर्फ गोलू की फाइल फोटो: पत्रिका

Tortured Lover Committed Suicide: अजमेर के हटूंडी रेलवे स्टेशन के पास न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस के सामने कूदने वाले युवक की गुरुवार सुबह शिनाख्त हो गई। मृतक जयपुर के लुनियावास निवासी नितेश उर्फ गोलू रेगर(23) निकला। वह मांगलियावास थाना क्षेत्र में अपनी प्रेमिका से मिलने आया था लेकिन युवती के परिजन ने उसको धोखे से शादी की बातचीत के बहाने पहले घर बुलाया फिर उसके साथ बेरहमी से मारपीट कर कपड़े उतरवाकर नग्नावस्था में घर से निकाल दिया। अपने साथ हुए दुर्व्यवहार और यातना से ग्लानि में आए नितेश ने ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी।

थानाप्रभारी दिनेश चौधरी ने बताया कि मृतक के मामा ललित मौर्य की शिकायत पर मांगलियावास क्षेत्र में रहने वाली युवती के पिता, भाई और दो अन्य के खिलाफ दलित युवक को धोखे से बुलाकर मारपीट कर प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मुकदमा दर्ज किया है। गुरूवार देर शाम मांगलियावास थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजन के सुपुर्द कर दिया। अनुसंधान सीओ (अजमेर ग्रामीण) रामचन्द्र चौधरी कर रहे है।

यों हुआ खुलासा

इधर 7 अक्टूबर को नितेश के घर नहीं लौटने पर परिजन ने उसकी तलाश शुरू की। नितेश का मोबाइल बंद आने पर मामा ललित मौर्य तलाश में 8 अक्टूबर को पहले अजमेर फिर मांगलियावास पहुंचा। उसको नितेश की प्रेम प्रसंग की भनक थी तो वह उसकी प्रेमिका के घर पहुंच गया। जहां उसके साथ भी युवती के परिजन ने मारपीट कर लहूलुहान कर दिया।

मामला मांगलियावास पुलिस थाने पहुंचा तो ललित ने मारपीट का प्रकरण दर्ज करवाया। इधर युवती के परिजन ने नितेश और अन्य के खिलाफ देहशोषण का मुकदमा दर्ज करवा दिया। परस्पर प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस के सामने नितेश कहां है? का सवाल खड़ा हुआ। आखिर देर शाम को नितेश की तलाश शुरू हुई। थानाप्रभारी चौधरी को सूचना मिली कि आदर्शनगर थाना क्षेत्र में हटूंडी स्टेशन के गेट नम्बर 4 पर दोपहर साढ़े 12 बजे एक युवक की ट्रेन से कटने से मौत हुई है। पुलिस व परिजन जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे तो शव की शिनाख्त संभव हो सकी।

पहले कई बार युवती के घर जा चुका

पड़ताल में सामने आया कि नितेश के पिता की कुछ साल पहले मृत्यु हो चुकी है। नितेश कामकाज करके मां हेमलता और छोटे भाई प्रतीक की देखभाल कर रहा था। नितेश और युवती के परिवार को उनके प्रेम-प्रसंग की जानकारी थी। प्रतीक ने बताया कि उसका भाई नितेश कई मर्तबा युवती के घर पर उसका बर्थ-डे परिजन की मौजूदगी में मनाने आ चुका है। पहले सबको उनका रिश्ता मंजूर था।

घायल ललित (नितेश का मामा)

यह है मामला

जयपुर लुनियावास निवासी नितेश उर्फ गोलू (23) जयपुर की कम्पनी में कम्प्यूटर हार्डवेयर का काम करता है। कुछ साल पहले उसकी सोशल मीडिया के जरिए मांगलियावास थाना क्षेत्र में रहने वाले युवती से पहचान हुई। दोनों का इश्क परवान चढ़ गया। नितेश कामकाज से अजमेर और प्रेमिका से मिलने मांगलियावास भी जाता था। वह 7 अक्टूबर को प्रेमिका से मिलने आया। प्रेमिका के परिजन ने उसे बहाने से शादी की बातचीत के लिए घर बुलाया।

कथित तौर पर युवती के परिजन ने उसको बंधक बनाते हुए मारपीट कर प्रताड़ित किया। उन्होंने उसे प्रताड़ित करने के बाद 8 अक्टूबर सुबह नग्नावस्था में घर से निकाल दिया। प्रेमिका के परिजन की यातनाओं से क्षुब्ध नितेश आदर्शनगर पहुंचा।

उसने अपनी बाइक आदर्शनगर रेलवे फाटक पर छोड़ दी। दोपहर 12 बजे न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस के सामने कूद जान दे दी। शिनाख्त नहीं होने पर जीआरपी ने शव को मोर्चरी में रखवाया था। जहां 8 अक्टूबर रात एक बजे मामा ललित मौर्य मोर्चरी में पहुंचकर शव की पहचान की।

