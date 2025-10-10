Ajmer: प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी को परिजनों ने मारपीट कर नग्नावस्था में घर से निकाला, डिप्रेशन में आए युवक ने उठा लिया खौफनाक कदम

मामला मांगलियावास पुलिस थाने पहुंचा तो ललित ने मारपीट का प्रकरण दर्ज करवाया। इधर युवती के परिजन ने नितेश और अन्य के खिलाफ देहशोषण का मुकदमा दर्ज करवा दिया। परस्पर प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस के सामने नितेश कहां है? का सवाल खड़ा हुआ। आखिर देर शाम को नितेश की तलाश शुरू हुई। थानाप्रभारी चौधरी को सूचना मिली कि आदर्शनगर थाना क्षेत्र में हटूंडी स्टेशन के गेट नम्बर 4 पर दोपहर साढ़े 12 बजे एक युवक की ट्रेन से कटने से मौत हुई है। पुलिस व परिजन जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे तो शव की शिनाख्त संभव हो सकी।