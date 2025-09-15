Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

Ajmer Accident: जयपुर-भीलवाड़ा बाईपास पर भीषण हादसा; 2 लोगों की मौके पर हुई मौत, दो की हालत नाजुक

Ajmer Accident: लोगों ने बतााया कि पहले दो ट्रेलर आपस में टकराए, इसी बीच पीछे से आ रही पिकअप ट्रेलरों के बीच में फंस गई। हादसा इतना भीषण था कि दो लोगों ने मौके पर दम तोड़ दिया।

अजमेर

Kamal Mishra

Sep 15, 2025

ajmer Accident
हादसे में मौत के बाद अस्पताल के पास मौजूद लोग (फोटो-पत्रिका)

केकड़ी (अजमेर)। शहर के जयपुर-भीलवाड़ा बाईपास पर बघेरा रोड चौराहे के समीप सोमवार देर शाम हुए एक भीषण सड़क हादसे में दो जनों की मौत हो गई। वहीं दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां से एक की हालत गंभीर होने पर अजमेर रेफर कर दिया गया।

सूचना मिलने पर शहर थानाधिकारी कुसुमलता मीणा पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचीं और राहत व बचाव कार्य शुरू कराया। दुर्घटना स्थल पर आग लगने की आशंका को देखते हुए दमकल वाहन को बुलाया गया और क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति एहतियातन बंद कर दी गई।

बजरी से भरे ट्रेलर ने सामने चल रहे ट्रेलर को मारी टक्कर

पुलिस के अनुसार बाईपास पर बजरी से भरा एक ट्रेलर सामने चल रहे दूसरे ट्रेलर से जा टकराया। इसी दौरान पीछे से आ रही एक पिकअप भी दोनों ट्रेलरों के बीच टकराकर फंस गई। टक्कर इतनी तेज थी कि पिकअप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग बुरी तरह घायल हो गए।

एक मृतक की हुई पहचान

हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। इनमें से एक की शिनाख्त रामसर निवासी मोहम्मद शाबिर के रूप में हुई है, जबकि दूसरे की शिनाख्त तुरंत नहीं हो सकी। घायलों में एक की पहचान रामसर निवासी जावेद पुत्र लियाकत अली के रूप में हुई है। दूसरे गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की पहचान भी नहीं हो सकी।

अस्पताल के पास लगी भीड़

इससे पूर्व हादसे की सूचना मिलने पर जिला चिकित्सालय में भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। पोस्टमार्टम मंगलवार सुबह होगा। पुलिस ने दोनों ट्रेलरों और पिकअप वाहन को कब्जे में ले लिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

15 Sept 2025 10:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Ajmer Accident: जयपुर-भीलवाड़ा बाईपास पर भीषण हादसा; 2 लोगों की मौके पर हुई मौत, दो की हालत नाजुक

