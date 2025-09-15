Ajmer Accident: जयपुर-भीलवाड़ा बाईपास पर भीषण हादसा; 2 लोगों की मौके पर हुई मौत, दो की हालत नाजुक

हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। इनमें से एक की शिनाख्त रामसर निवासी मोहम्मद शाबिर के रूप में हुई है, जबकि दूसरे की शिनाख्त तुरंत नहीं हो सकी। घायलों में एक की पहचान रामसर निवासी जावेद पुत्र लियाकत अली के रूप में हुई है। दूसरे गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की पहचान भी नहीं हो सकी।