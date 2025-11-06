Motivational: प्रेरणादायक है 50 की उम्र में 145KG वजन उठाने वाली रेखा शर्मा की कहानी, 19 की उम्र में हुई शादी फिर ऐसे बन गई चैंपियन

वह 50 साल की उम्र में 145 किलोग्राम पावर लिफ्टिंग करती हैं। रेखा ने बताया कि 'दोनों बच्चों ने हौसला बढ़ाया। पशुप्रेम के कारण श्वानों से विशेष लगाव है। सुबह 6 बजे उठकर अभ्यास पर जोर रहता है। भोजन में पोषक तत्वों पर ध्यान देती हूं। मिठाई से कोई परहेज नहीं है। शरीर और मन हमारे मंदिर हैं। शारीरिक अभ्यास करते हैं तो भोजन का विशेष ध्यान रखें। बाजरा, मक्का, फाइबर फूड बहुत जरूरी है। उनके मित्र तंदरुस्ती और अच्छी सेहत के बारे में पूछते हैं तो आहार प्रक्रिया समझाती हूं। 45 साल के बाद महिलाओं को शरीर के प्रति ध्यान देना चाहिए।'