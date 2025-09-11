कश्मीरी युवक ने अजमेर की युवती का 3 साल तक किया देहशोषण, निकाह का दबाव डाला तो ब्लॉक कर दिए नंबर

Ajmer News: कश्मीरी युवक सोशल मीडिया पर अजमेर की युवती से दोस्ती गांठने के बाद तीन साल तक उसका देहशोषण करता रहा। आरोपी ने गत दिनों पीड़िता को शादी से इनकार करने के बाद उसके मोबाइल नम्बर ब्लॉक कर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने अब मामले में आरोपी के खिलाफ क्रिश्चियन गंज थाने में देहशोषण का मुकदमा दर्ज करवाया।
पुलिस के अनुसार वैशालीनगर क्षेत्र निवासी युवती ने रिपोर्ट दी कि इवेंट के काम के दौरान उसकी जम्मू कश्मीर बारामूला निवासी मोहम्मद सोहराब खान से पहचान हुई। सोहराब ने स्वयं को अविवाहित बताया जबकि युवती ने अपने असफल वैवाहिक जीवन के बाद अकेली रहने की बात कही।
नजदीकियां बढ़ने पर सोहराब अजमेर जियारत करने आया और ट्रेन छूटना बताकर उसके घर रुक गया। रात को आरोपी ने जबरन गलत काम कर उसके साथ निकाह करने का भरोसा दिलाया। वह जब भी निकाह के लिए कहती तो आरोपी टालमटोल कर अजमेर आने पर निकाह करना बताता।
पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपी दो-तीन महीने में अजमेर आकर शारीरिक संबंध बनाकर लौट जाता। गत 12 अगस्त को आरोपी से निकाह करने को कहा तो उसने 14 अगस्त को अजमेर आने की बात कही।
उसके नहीं आने पर कॉल किया तो फोन बंद था। फिर 15 अगस्त को आरोपी ने नम्बर ब्लॉक कर दिया। दूसरे नम्बर पर कॉल करने पर उसने निकाह से इनकार कर धमकाया व उसकी मां ने भी उससे अभद्रता की।