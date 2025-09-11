कश्मीरी युवक ने अजमेर की युवती का 3 साल तक किया देहशोषण, निकाह का दबाव डाला तो ब्लॉक कर दिए नंबर

Ajmer News: कश्मीरी युवक सोशल मीडिया पर अजमेर की युवती से दोस्ती गांठने के बाद तीन साल तक उसका देहशोषण करता रहा। आरोपी ने गत दिनों पीड़िता को शादी से इनकार करने के बाद उसके मोबाइल नम्बर ब्लॉक कर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने अब मामले में आरोपी के खिलाफ क्रिश्चियन गंज थाने में देहशोषण का मुकदमा दर्ज करवाया।