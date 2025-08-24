परंपरानुसार खोला गया भगवान देवनारायण का दानपत्र, निकले 1 करोड़ 53 लाख रुपए, 7 घंटे चली गिनती

धूंधरी/मेवदाकलां। समीपवर्ती मीणों का नया गांव स्थित भगवान देवनारायण के दानपत्र को खोले जाने पर इसमें से एक करोड़ 53 लाख 21 हजार 829 रुपए की राशि निकली। दानपात्र को भादवा महीने की अमावस्या के दिन खोला जाता है।
ग्रामीणों की मौजूदगी में देवनारायण विकास एवं प्रबंधन समिति सदस्यों ने शनिवार सुबह सवा 7 बजे दानपात्र को खोला। दोपहर सवा 2 बजे तक नोटों की गिनती में करीब सौ लोग शामिल हुए।
दानपात्र से कुल 1 करोड़ 53 लाख 21 हजार 829 रुपए की राशि निकली। इस राशि से देवनारायण स्थान पर विकास कार्य कराए जाएंगे और मेले का आयोजन भी होगा।
वहीं शनिवार को श्रद्धालुओं ने भगवान देवनारायण के दर्शन किए। 50 से अधिक डीजे के साथ पदयात्राएं भी मंदिर पहुंची। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लगी रहीं।
ग्राम पंचायत प्रशासक रामप्रसाद मीणा ने बताया कि भगवान देवनारायण का लक्खी मेला भादवी छठ 29 अगस्त को धूमधाम से भरेगा।