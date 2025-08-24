परंपरानुसार खोला गया भगवान देवनारायण का दानपत्र, निकले 1 करोड़ 53 लाख रुपए, 7 घंटे चली गिनती

धूंधरी/मेवदाकलां। समीपवर्ती मीणों का नया गांव स्थित भगवान देवनारायण के दानपत्र को खोले जाने पर इसमें से एक करोड़ 53 लाख 21 हजार 829 रुपए की राशि निकली। दानपात्र को भादवा महीने की अमावस्या के दिन खोला जाता है।