मलारनाडूंगर: सड़क किनारे बबूल के पेड़ बने खतरा, केबल टूटकर गिरी

मलारनाडूंगर. उपखण्ड मुख्यालय बस स्टैंड पर सोमवार को तेज हवा के चलते बड़ा हादसा टल गया। बरसात के बाद चली तेज हवा से बबूल के पेड़ में उलझी बिजली की केबल टूटकर सड़क पर गिर गई। केबल गिरते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय दुकानदारों ने तत्काल विद्युत विभाग को सूचना देकर बिजली आपूर्ति बंद करवाई। सूचना पर विभागीय कर्मचारी मौके पर पहुंचे और केबल को जोड़कर विद्युत आपूर्ति सुचारू की। स्थानीय नागरिकों के अनुसार सड़क किनारे उगे बबूल के पेड़ वाहन चालकों व राहगीरों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। उन्होंने संबंधित विभाग से आम रास्तों के किनारे खड़े बबूल के पेड़ों की छंटाई अथवा उन्हें हटाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

फोटो कैप्शन-1: मलारना डूंगर में बिजली की केबल जोड़ते विद्युतकर्मी।