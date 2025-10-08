Ajmer News: पत्नी से मिलने की खुशी के बीच दर्दनाक हादसा, ट्रेन में चढ़ते हुए गिरा पति, कट गया एक पैर

अजमेर। रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहा युवक हादसे का शिकार हो गया। पैर फिसलने से गिरे युवक के दोनों पैर गम्भीर रूप से जख्मी हो गए। जहां चिकित्सकों ने एक पैर टखने के ऊपर से अलग कर दिया, जबकि दूसरे पैर का इलाज चल रहा है। प्रारंभिक पड़ताल में आया सियालदेह एक्सप्रेस से ससुराल बिहार जा रहा था।