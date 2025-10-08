Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

Ajmer News: पत्नी से मिलने की खुशी के बीच दर्दनाक हादसा, ट्रेन में चढ़ते हुए गिरा पति, कट गया एक पैर

पुलिस के अनुसार रेलवे यार्ड से प्लेटफार्म पर लग रही सियालदेह एक्सप्रेस में जोधपुर खवासपुरा निवासी पिन्टू (35) पुत्र रामकिशन जनरल कोच में चढ़ने के प्रयास में पैर फिसलने से ट्रैक पर गिर गया।

less than 1 minute read

अजमेर

image

Rakesh Mishra

Oct 08, 2025

train accident in Ajmer

घायल को संभालती पुलिस। फोटो- पत्रिका

अजमेर। रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहा युवक हादसे का शिकार हो गया। पैर फिसलने से गिरे युवक के दोनों पैर गम्भीर रूप से जख्मी हो गए। जहां चिकित्सकों ने एक पैर टखने के ऊपर से अलग कर दिया, जबकि दूसरे पैर का इलाज चल रहा है। प्रारंभिक पड़ताल में आया सियालदेह एक्सप्रेस से ससुराल बिहार जा रहा था।

जोधपुर निवासी था पीड़ित

पुलिस के अनुसार बुधवार दोपहर रेलवे स्टेशन पर रेलवे यार्ड से प्लेटफार्म पर लग रही सियालदेह एक्सप्रेस में जोधपुर खवासपुरा निवासी पिन्टू (35) पुत्र रामकिशन जनरल कोच में चढ़ने के प्रयास में पैर फिसलने से ट्रैक पर गिर गया। जीआरपी थाने से कुछ ही दूरी पर हुए हादसे में उसके दोनों पैर गम्भीर रुप से जख्मी हो गए।

जीआरपी थाने की टीम ने उसको 108 एम्बुलेंस से जेएलएन अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने पिन्टू का एक पैर टखने के पास से अलग कर दिया, जबकि दूसरे पैर का ऑपरेशन किया जाएगा। प्रारम्भिक पड़ताल में आया कि पिन्टू अपने ससुराल बिहार जा रहा था। वह जोधपुर से अजमेर आया था।

जा रहा था पत्नी को लेने

पिन्टू ने बताया कि वह खेतीहर किसान है। उसकी 8 साल पहले बिहार में शादी हुई थी। उसकी दो बेटियां भी है, कुछ समय से उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। वह उसको लेने जा रहा था। ट्रेन में चढ़ने के दौरान हादसा हो गया।

