Ajmer: विवाहिता ने पहले पुरुष मित्र के साथ छलकाए जाम फिर बाथरूम में जाकर उठाया खौफनाक कदम

Married Woman Suicide Case: अजमेर के आदर्शनगर थाना क्षेत्र में होटल के कमरे में बाथरूम में फंदे पर लटकी मिली विवाहिता ने पहले पुरूष मित्र के साथ जमकर जाम झलकाए। फिर उसने बाथरूम में फांसी लगाकर जान दे दी। जब मित्र को होश आया तो बाथरूम का दरवाजा अन्दर से लॉक था।
माखुपुरा हटूंडी रोड स्थित ललित रेस्टोरेंट में 20 सितंबर की रात को कमरे के बाथरूम में संदिग्ध हालात में फांसी लगाकर जान देने वाली महिला की पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है। मृतका ने जमकर शराब का सेवन किया था। उसके पेट में बड़ी मात्रा में एल्कोहल मिली है।
इधर पुलिस पड़ताल में उसके मित्र ने भी होटल में शराब पीना कबूल किया है। शराब पीने के बाद वह गहरी नींद में सो गया। जब उसकी नींद खुली तो महिला मित्र कमरे में नहीं थी। कमरे का बाथरूम अन्दर से बंद था। काफी आवाज देने के बाद भी जवाब नहीं मिला तो उसने होटल के कर्मचारियों को घटना की जानकारी दी। सूचना पर आदर्शनगर थाना पुलिस पहुंची। पुलिस ने एफएसएल जांच के बाद शव को मोर्चरी में रखवाया।
प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया कि विवाहिता कुछ साल से अपने पति से अलग रह रही थी। परबतपुरा बाय-पास क्षेत्र में सब्जी की दुकान लगाती थी। बगल में फ्रूट का ठेला लगाने वाले युवक से उसकी मित्रता थी। गत 20 सितम्बर को दोनों हटूंडी रोड स्थित ललित रेस्टोरेंट पहुंचे। जहां खाना खाने के साथ शराब का सेवन किया। इसके बाद विवाहिता बाथरूम में फंदे पर लटकी मिली थी।