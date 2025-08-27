Ajmer: दावत के लिए घर बुलाकर नाबलिग का किया बलात्कार, बेटी ने पिता को सुनाई पूरी बात, पति-पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज

Minor Girl Rape Case: नाबालिग को दावत पर घर बुलाकर बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर दरगाह थाना पुलिस ने आरोपी युवक और उसकी पत्नी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। वृत्ताधिकारी (दरगाह) लक्ष्मणराम प्रकरण में अनुसंधान कर रहे है।