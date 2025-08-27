Ajmer: दावत के लिए घर बुलाकर नाबलिग का किया बलात्कार, बेटी ने पिता को सुनाई पूरी बात, पति-पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज

Minor Girl Rape Case: नाबालिग को दावत पर घर बुलाकर बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर दरगाह थाना पुलिस ने आरोपी युवक और उसकी पत्नी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। वृत्ताधिकारी (दरगाह) लक्ष्मणराम प्रकरण में अनुसंधान कर रहे है।
पुलिस के अनुसार नाबालिग के पिता ने रिपोर्ट दी कि उसके मिलने वाले एक युवक ने अपने घर दावत रखी थी। दंपति उसके घर आए और उसकी बेटी को दावत में भेजने के लिए कहा। उन्होंने विश्वास में आकर बेटी को उनके घर भेज दिया।
जब उसने कॉल करके वापस बेटी को भेजने के लिए कहा तो आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी को भेजने से इंकार कर दिया। उन्होंने थाने में रिपोर्ट दी। बाद में आरोपियों के कहने में आकर उसकी नाबालिग बेटी नारीशाला चली गई।
नारीशाला से घर लौटी नाबालिग बेटी ने बताया कि दंपति ने अपने घर बुलाकर ना केवल मारपीट की बल्कि कमरे में ले जाकर बलात्कार किया। आरोपियों ने उसे किसी को बताने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी।