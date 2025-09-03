अजमेर: NGT ने दिखाई सख्ती,नगर निगम पर 13 करोड़ 70 लाख रुपए का जुर्माना, दो माह में जमा करानी होगी राशि

लाखों-करोड़ों खर्च करने के बावजूद झील का पानी गंदा और बदबूदार है। तमाम प्रयासों के बावजूद सरकारी मशीनरी आनासागर के पानी को प्रदूषित होने से नहीं रोक पा रही। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से नालों का गंदा पानी झील में जा रहा है। रही सही कसर झील के आवक क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण ने पूरी कर दी है। झील में गंदे पानी की आवक रोकने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं लेकिन यह पूरी तरह कारगर नहीं हैं।