Ajmer: कैदी भाइयों के साथ जेल में रक्षाबंधन मनाने पहुंची बहनें हो गई भावुक, देखें तस्वीरें

Photos Of Rakshabandhan Celebration In Central Jail: स्नेह, प्यार और रक्षा के पवित्र रिश्ते को समर्पित रक्षाबंधन पर्व मनाया। बहनों ने अपने भाइयों को तिलक कर, मिष्ठान खिलाकर कलाई पर राखी बांधी। इस बार भद्रा नहीं होने से पूरे दिन रक्षाबंधन पर्व मनाया।