9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अजमेर

Ajmer: कैदी भाइयों के साथ जेल में रक्षाबंधन मनाने पहुंची बहनें हो गई भावुक, देखें तस्वीरें

Rakhi 2025: अजमेर सेन्ट्रल जेल में में भी रक्षा बंधन का पर्व मनाया गया। बहनों ने कैदी भाइयों की कलाई पर राखी बांधी।

अजमेर

Akshita Deora

Aug 09, 2025

Play video
फोटो: वाहिद पठान पत्रिका

Photos Of Rakshabandhan Celebration In Central Jail: स्नेह, प्यार और रक्षा के पवित्र रिश्ते को समर्पित रक्षाबंधन पर्व मनाया। बहनों ने अपने भाइयों को तिलक कर, मिष्ठान खिलाकर कलाई पर राखी बांधी। इस बार भद्रा नहीं होने से पूरे दिन रक्षाबंधन पर्व मनाया।

वहीं अजमेर सेन्ट्रल जेल में में भी रक्षा बंधन का पर्व मनाया गया। बहनों ने कैदी भाइयों की कलाई पर राखी बांधी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: शादीशुदा बहन ने दिया इकलौते भाई को जिंदगीभर का खास तोहफा, जिसने भी देखा कर रहा वाह-वाही
सीकर
image

राखी बांधने के बाद बहनों ने भाइयों से रक्षा के वचन के साथ अपने भाइयों से अपराध की दुनिया छोड़ने का भी वचन लिया।

सेंट्रल जेल में रक्षाबंधन के त्योहार पर जेल में राखी बांधने का इंतजाम किया गया था जहां बहनों ने अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधी।

इस दौरान जेल में पुख्ता इंतजाम किए थे। राखी बांधने के बाद बहनों ने अपने भाइयों से मुलाकात की और भाई-बहन भावुक होकर रोने लगी

ये भी पढ़ें

समंदर हिलोरा: राखी पर भाई अपनी बहनों को पानी पिलाकर खुलवाते हैं व्रत, जानें राजस्थान की अनोखी परंपरा
Patrika Special News
Samudra-Hilora

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Raksha Bandhan 2025

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Aug 2025 01:52 pm

Published on:

09 Aug 2025 01:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Ajmer: कैदी भाइयों के साथ जेल में रक्षाबंधन मनाने पहुंची बहनें हो गई भावुक, देखें तस्वीरें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.