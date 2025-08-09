Ajmer: कैदी भाइयों के साथ जेल में रक्षाबंधन मनाने पहुंची बहनें हो गई भावुक, देखें तस्वीरें

Photos Of Rakshabandhan Celebration In Central Jail: स्नेह, प्यार और रक्षा के पवित्र रिश्ते को समर्पित रक्षाबंधन पर्व मनाया। बहनों ने अपने भाइयों को तिलक कर, मिष्ठान खिलाकर कलाई पर राखी बांधी। इस बार भद्रा नहीं होने से पूरे दिन रक्षाबंधन पर्व मनाया।
वहीं अजमेर सेन्ट्रल जेल में में भी रक्षा बंधन का पर्व मनाया गया। बहनों ने कैदी भाइयों की कलाई पर राखी बांधी।
राखी बांधने के बाद बहनों ने भाइयों से रक्षा के वचन के साथ अपने भाइयों से अपराध की दुनिया छोड़ने का भी वचन लिया।
सेंट्रल जेल में रक्षाबंधन के त्योहार पर जेल में राखी बांधने का इंतजाम किया गया था जहां बहनों ने अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधी।
इस दौरान जेल में पुख्ता इंतजाम किए थे। राखी बांधने के बाद बहनों ने अपने भाइयों से मुलाकात की और भाई-बहन भावुक होकर रोने लगी