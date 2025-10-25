Pushkar Fair 2025: 200 सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी, पुष्कर के 35 घाटों पर भी रहेगी नजर

आयुक्त जनार्दन शर्मा ने बताया कि पुष्कर में प्रवेश करने के साथ ही पुराने मेला मैदान, चुंगी नाका, पुष्कर का मुख्य बाजार एवं भीड़ भरे इलाकों में कैमरे लगाए गए हैं। नगर पालिका कार्यालय में कंट्रोल रूम मुख्यालय रखा गया है। यहां एक व्यक्ति पूरे 24 घंटे 200 कैमरों की गतिविधियों पर नजर रखेगा। जिला कलक्टर लोकबंधु की पहल पर पुष्कर मेला डिजिटल स्तर पर हाईटेक होता जा रहा है। पहले पशुपालकों को ऑनलाइन नि:शुल्क भूखंड आवंटन के साथ साथ गूगल मैप पर यातायात व्यवस्था का पूरा रोड मैप देखने की व्यवस्था की गई है।