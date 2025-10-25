Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

Pushkar Fair 2025: 200 सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी, पुष्कर के 35 घाटों पर भी रहेगी नजर

पुष्कर मेले के दौरान पुराने मेला मैदान सहित संपूर्ण नगर परिषद क्षेत्र में चप्पे-चप्पे पर इस बार तीसरी आंख का पहरा रहेगा। नगर परिषद की ओर से 200 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इनमें पुष्कर सरोवर के 35 से अधिक भीड़ भरे घाट भी जद में लिए गए हैं।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Anand Prakash Yadav

Oct 25, 2025

पुष्कर मेले में पहुंचे विदेशी सैलानी, पत्रिका फोटो

अजमेर. पुष्कर मेले के दौरान पुराने मेला मैदान सहित संपूर्ण नगर परिषद क्षेत्र में चप्पे-चप्पे पर इस बार तीसरी आंख का पहरा रहेगा। नगर परिषद की ओर से 200 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इनमें पुष्कर सरोवर के 35 से अधिक भीड़ भरे घाट भी जद में लिए गए हैं। क्षेत्र में संदिग्ध लोगों पर इस बार प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। वहीं किसी भी अप्रिय घटना की समय पर रोकथाम भी हो सकेगी।

200 सीसीटीवी कैमरे से 24 घंटे निगरानी

आयुक्त जनार्दन शर्मा ने बताया कि पुष्कर में प्रवेश करने के साथ ही पुराने मेला मैदान, चुंगी नाका, पुष्कर का मुख्य बाजार एवं भीड़ भरे इलाकों में कैमरे लगाए गए हैं। नगर पालिका कार्यालय में कंट्रोल रूम मुख्यालय रखा गया है। यहां एक व्यक्ति पूरे 24 घंटे 200 कैमरों की गतिविधियों पर नजर रखेगा। जिला कलक्टर लोकबंधु की पहल पर पुष्कर मेला डिजिटल स्तर पर हाईटेक होता जा रहा है। पहले पशुपालकों को ऑनलाइन नि:शुल्क भूखंड आवंटन के साथ साथ गूगल मैप पर यातायात व्यवस्था का पूरा रोड मैप देखने की व्यवस्था की गई है।

पशुओं की आवक तेज

इधर नए मेला मैदान में शुक्रवार को पशुओं की आवक बढ़ी है। इनमें ऊंट की आवक ज्यादा हुई है। टेंट में सजे अस्तबलों में घोड़ों की कतारें लगने लगी हैं। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. सुनील घीया के अनुसार शुक्रवार तक 624 पशुओं की आवक हुई है विभिन्न प्रदेशों से आए पशु पालक धोरों को समतल करा टेंट आदि लगाने में जुटे हैं।

अतिरिक्त पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात

पुष्कर मेले में ए​हतियात के तौर पर प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को भी तैनात करने का फैसला किया है। मंदिर परिसर से लेकर प्रमुख बाजार और पुष्कर घाट पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। पुष्कर मेले में विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर भी इंतजाम किए गए हैं।

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Pushkar Fair 2025: 200 सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी, पुष्कर के 35 घाटों पर भी रहेगी नजर

