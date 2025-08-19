Rajasthan Accident: सड़क हादसे में टायर के ​नीचे आ गया युवक का सिर, मौके पर ही दर्दनाक मौत

अजमेर। सावर क्षेत्र के ग्राम नापाखेड़ा एवं धुवाला तिराहे के बीच अजमेर-कोटा राजमार्ग के बनास नदी पुलिया पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। दुर्घटना के बाद ग्रामीणों ने हंगामा खड़ा करते हुए राजमार्ग पर जाम लगा दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची हनुमान नगर थाना पुलिस एवं सावर थाना पुलिस ने समझाइश कर जाम खुलवाया। घटनास्थल हनुमान नगर थाना क्षेत्र का होने के कारण संबंधित थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।