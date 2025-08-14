Karauli News: खुशी-खुशी मेडिकल कॉलेज की ओर जा रही थी डॉक्टर, फिर जो हुआ किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था

Doctor Accident Death In Karauli: राजस्थान के करौली जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है। मेडिकल कॉलेज की ओर आ रही महिला डॉक्टर को एक ट्रोले ने कुचल दिया। मौके पर ही डॉक्टर ने दम तोड़ दिया। ट्रोला महिला डॉक्टर के सिर के उपर से गुजर गया, उन्हें चीखने तक का मौका नहीं मिला। इस घटना की जानकारी जैसे ही साथियों और परिवार को लगी कोहराम मच गया। घटना करौली जिला मुख्यालय पर हुई।
पुलिस ने बताया कि सेंट जॉन्स स्कूल के नजदीक से ट्रोला गुजर रहा था, वहीं से मेडिकल कॉलेज के लिए डॉक्टर दीक्षा अपने स्कूटर से जा रही थी। वह करौली मेडिकल कॉलेज में एनेस्थीनिया विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काम कर रही थीं। ट्रोले ने पहले तो स्कूटी को टक्कर मारी, जब दीक्षा स्कूटर से गिर गई तो ट्रोले ने उनका सिर कुचल दिया। मौके पर ही दीक्षा ने दम तोड़ दिया।
जिन लोगों के सामने ये घटना हुई मानों वे ठहर से गए। अचानक हुई इस घटना के तुरंत बाद में ट्रोला चालक ट्रोला वहीं छोड़कर फरार हो गया। उसकी तलाश की जा रही है। शव को नजदीक ही मेडिकल कॉलेज के मुर्दाघर में रखवाया गया है। इस घटना के बाद से मेडिकल कॉलेज स्टाफ और परिवार में मातम छा गया है। ट्रोला के नंबर के आधार पर चालक की तलाश की जा रही है। डॉक्टर दीक्षा की इस तरह से मौत के बाद चिकित्सा जगत में शोक की लहर है।