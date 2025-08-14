Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

करौली

Karauli News: खुशी-खुशी मेडिकल कॉलेज की ओर जा रही थी डॉक्टर, फिर जो हुआ किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था

Dr Diksha Karauli Medical Collage: इस घटना की जानकारी जैसे ही साथियों और परिवार को लगी कोहराम मच गया। घटना करौली जिला मुख्यालय पर हुई।

करौली

Jayant Sharma

Aug 14, 2025

Dr Diksha, Photo source - social media

Doctor Accident Death In Karauli: राजस्थान के करौली जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है। मेडिकल कॉलेज की ओर आ रही महिला डॉक्टर को एक ट्रोले ने कुचल दिया। मौके पर ही डॉक्टर ने दम तोड़ दिया। ट्रोला महिला डॉक्टर के सिर के उपर से गुजर गया, उन्हें चीखने तक का मौका नहीं मिला। इस घटना की जानकारी जैसे ही साथियों और परिवार को लगी कोहराम मच गया। घटना करौली जिला मुख्यालय पर हुई।

पुलिस ने बताया कि सेंट जॉन्स स्कूल के नजदीक से ट्रोला गुजर रहा था, वहीं से मेडिकल कॉलेज के लिए डॉक्टर दीक्षा अपने स्कूटर से जा रही थी। वह करौली मेडिकल कॉलेज में एनेस्थीनिया विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काम कर रही थीं। ट्रोले ने पहले तो स्कूटी को टक्कर मारी, जब दीक्षा स्कूटर से गिर गई तो ट्रोले ने उनका सिर कुचल दिया। मौके पर ही दीक्षा ने दम तोड़ दिया।

ये भी पढ़ें

सट्टे की लत से ऑटो चालक पर हुआ 18 लाख का कर्ज, नाराज पत्नी ने बेटे के साथ उठाया खौफनाक कदम
जयपुर
image

जिन लोगों के सामने ये घटना हुई मानों वे ठहर से गए। अचानक हुई इस घटना के तुरंत बाद में ट्रोला चालक ट्रोला वहीं छोड़कर फरार हो गया। उसकी तलाश की जा रही है। शव को नजदीक ही मेडिकल कॉलेज के मुर्दाघर में रखवाया गया है। इस घटना के बाद से मेडिकल कॉलेज स्टाफ और परिवार में मातम छा गया है। ट्रोला के नंबर के आधार पर चालक की तलाश की जा रही है। डॉक्टर दीक्षा की इस तरह से मौत के बाद चिकित्सा जगत में शोक की लहर है।

ये भी पढ़ें

सिर्फ जयपुर में मिलेंगे ऐसे 5 अनोखे राज, जो दुनिया में हैं दुर्लभ…
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Aug 2025 08:29 am

Hindi News / Rajasthan / Karauli / Karauli News: खुशी-खुशी मेडिकल कॉलेज की ओर जा रही थी डॉक्टर, फिर जो हुआ किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.