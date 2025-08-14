Karauli News: खुशी-खुशी मेडिकल कॉलेज की ओर जा रही थी डॉक्टर, फिर जो हुआ किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था

जिन लोगों के सामने ये घटना हुई मानों वे ठहर से गए। अचानक हुई इस घटना के तुरंत बाद में ट्रोला चालक ट्रोला वहीं छोड़कर फरार हो गया। उसकी तलाश की जा रही है। शव को नजदीक ही मेडिकल कॉलेज के मुर्दाघर में रखवाया गया है। इस घटना के बाद से मेडिकल कॉलेज स्टाफ और परिवार में मातम छा गया है। ट्रोला के नंबर के आधार पर चालक की तलाश की जा रही है। डॉक्टर दीक्षा की इस तरह से मौत के बाद चिकित्सा जगत में शोक की लहर है।