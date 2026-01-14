Ajmer: अगर तूने मेरे बॉयफ्रेंड को थाने से नहीं छुड़ाया तो… 11वीं की छात्रा को सहेली ने किया फोन, अगले दिन मच गया बवाल

परिजनों के मुताबिक सोमवार रात करीब 12 बजे तक छात्रा परिवार के साथ सामान्य रूप से हंसी-मजाक कर रही थी। मंगलवार सुबह घर में रिश्तेदार आने वाले थे। पिता रिश्तेदारों को लेने घर से निकले थे, तभी उन्हें थाने से पहले से दर्ज मामले की कार्रवाई के लिए बुलाया गया। इसी दौरान घर से फोन आया कि बेटी कमरे का दरवाजा नहीं खोल रही है। पिता तुरंत घर लौटे और दरवाजा तोड़कर अंदर गए, जहां बेटी चुन्नी के फंदे से लटकी मिली। परिजनों और रिश्तेदारों की मदद से उसे नीचे उतारा गयाए लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।