Ajmer: अगर तूने मेरे बॉयफ्रेंड को थाने से नहीं छुड़ाया तो… 11वीं की छात्रा को सहेली ने किया फोन, अगले दिन मच गया बवाल

फाइल फोटो पत्रिका
Ajmer News: अजमेर शहर के एक थाना क्षेत्र में मंगलवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 वर्षीय छात्रा ने अपने ही घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मौके से चार पेज का सुसाइड नोट भी मिला है, जिसकी जांच की जा रही है। छात्रा के हाथों पर ब्लेड से काटने के निशान पाए गए हैं, जिससे यह मामला और गंभीर हो गया है।
मृतका के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी लंबे समय से मानसिक दबाव में थी। उनका कहना है कि एक युवक उनकी बेटी को परेशान कर रहा था और उसके साथ अश्लील हरकत भी की गई थी। इस संबंध में 9 जनवरी को थाने में पॉक्सो अधिनियम सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने इस मामले में सोमवार रात चार आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था।
पिता का आरोप है कि गिरफ्तारी के बाद भी आरोपियों और उनसे जुड़े लोगों की ओर से फोन पर धमकियां दी जा रही थीं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में उनकी बेटी की एक सहेली का बॉयफ्रेंड भी शामिल था। पिता के अनुसार सोमवार देर रात उनकी बेटी को सहेली का कॉल आया था, जिसमें कहा गया कि अगर उसके बॉयफ्रेंड को छुड़वाने में मदद नहीं की गई तो उसके पिता को जान से मरवा दिया जाएगा। इसी धमकी से घबराकर और डिप्रेशन में आकर बेटी ने यह कदम उठाया।
परिजनों के मुताबिक सोमवार रात करीब 12 बजे तक छात्रा परिवार के साथ सामान्य रूप से हंसी-मजाक कर रही थी। मंगलवार सुबह घर में रिश्तेदार आने वाले थे। पिता रिश्तेदारों को लेने घर से निकले थे, तभी उन्हें थाने से पहले से दर्ज मामले की कार्रवाई के लिए बुलाया गया। इसी दौरान घर से फोन आया कि बेटी कमरे का दरवाजा नहीं खोल रही है। पिता तुरंत घर लौटे और दरवाजा तोड़कर अंदर गए, जहां बेटी चुन्नी के फंदे से लटकी मिली। परिजनों और रिश्तेदारों की मदद से उसे नीचे उतारा गयाए लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।
पिता ने बताया कि कुछ महीने पहले एक रिश्तेदार की शादी में बेटी की मुलाकात एक युवक से हुई थी। बेटी उसे भाई की तरह मानती थी, लेकिन युवक उसे गलत नजर से देखने लगा। 8 जनवरी को आरोपी ने मैसेज के जरिए धमकियां दीं। बाद में बातचीत के बहाने बुलाकर आरोपी और उसके साथियों ने परिवार पर हमला किया और बेटी के साथ अश्लील हरकत की।
थाना पुलिस ने बताया कि 9 जनवरी को दर्ज पॉक्सो मामले में नाबालिग के बयान दर्ज किए गए थे और सोमवार रात चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सुसाइड नोट, कॉल डिटेल्स और धमकियों के एंगल से पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। परिजनों ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है।
बड़ी खबरेंView All
अजमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग