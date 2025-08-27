राजस्थान में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के पिता का निधन, क्षेत्र में शोक की लहर, आज होगा अंतिम संस्कार



उनके निधन से न केवल रावत परिवार, बल्कि पूरा पुष्कर क्षेत्र एक मार्गदर्शक व्यक्तित्व से वंचित हो गया है। रावत महासभा राजस्थान के प्रदेश महामंत्री कुंदन सिंह रावत के पिता होने के नाते भी सूरज सिंह समाज में सक्रिय भूमिका निभाते रहे। ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक, धार्मिक संगठनों और विभिन्न वर्गों से जुड़े लोगों ने शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी।