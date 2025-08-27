राजस्थान में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के पिता का निधन, क्षेत्र में शोक की लहर, आज होगा अंतिम संस्कार

मुहामी (अजमेर): राजस्थान के जल संसाधन मंत्री और पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत के पिता सूरज सिंह रावत का मंगलवार को 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह पिछले काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे।
बता दें कि उनके निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। उनका अंतिम संस्कार बुधवार, 27 अगस्त को सुबह 10 बजे पैतृक गांव मुहामी स्थित श्मशान घाट पर किया जाएगा।
सूरज सिंह रावत अपने सरल, सौम्य और मिलनसार स्वभाव के लिए समाज में विशेष पहचान रखते थे। वे लंबे समय तक सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय रहे और समाजसेवा को अपना कर्तव्य मानते रहे। उनकी सादगी और सेवा भावना के कारण वे हर वर्ग के लोगों में आदरणीय थे।
उनके निधन से न केवल रावत परिवार, बल्कि पूरा पुष्कर क्षेत्र एक मार्गदर्शक व्यक्तित्व से वंचित हो गया है। रावत महासभा राजस्थान के प्रदेश महामंत्री कुंदन सिंह रावत के पिता होने के नाते भी सूरज सिंह समाज में सक्रिय भूमिका निभाते रहे। ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक, धार्मिक संगठनों और विभिन्न वर्गों से जुड़े लोगों ने शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी।
समाजसेवियों ने कहा कि सूरज सिंह रावत का जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। उनकी सेवा भावना और सामाजिक सरोकारों के प्रति निष्ठा आज भी लोगों के लिए उदाहरण है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति दे।
'राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत जी के पूज्यनीय पिताजी श्री सूरज सिंह रावत जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिवार को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति!!'