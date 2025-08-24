RBSE Exam Form Last Date: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं-12वीं की परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाई

आवेदन पत्र भरने एवं चालान मुद्रित करने की अंतिम तिथि 10 सितम्बर होगी। परीक्षा शुल्क बैंक में जमा कराने की अंतिम तिथि 15 सितम्बर और आवेदन पत्र एवं चालान नोडल केन्द्र पर जमा कराने की अंतिम तिथि 18 सितम्बर होगी। जिला मुख्यालयों पर स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के लिए 11 सितम्बर से असाधारण परीक्षा शुल्क के साथ आवेदन पत्र भरे जाएंगे। आवेदन पत्र भरने एवं चालान मुद्रित करने की अंतिम तिथि 25 सितम्बर होगी।