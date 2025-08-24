Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

RBSE Exam Form Last Date: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं-12वीं की परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाई

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सेकंडरी और सीनियर सेकंडरी परीक्षा-2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाई है। जानिए अब कब त​क किया जा सकेगा आवेदन।

अजमेर

Santosh Trivedi

Aug 24, 2025

RBSE photo_2025-05-22_07-15-57
Photo- Patrika

अजमेर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सेकंडरी और सीनियर सेकंडरी परीक्षा-2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाई है। सचिव कैलाश चन्द्र शर्मा ने बताया कि बीती 24 जुलाई से आवेदन ऑनलाइन भरे जा रहे हैं।

बिना लेट शुल्क 3 सितम्बर तक कर सकेंगे आवेदन


सामान्य परीक्षा शुल्क के साथ आवेदन पत्र भरने एवं चालान मुद्रित करने की पूर्व निर्धारित 23 अगस्त की अंतिम तिथि 3 सितम्बर तब बढ़ाई गई है। परीक्षा शुल्क बैंक में जमा कराने की अंतिम तिथि 10 सितम्बर और आवेदन पत्र एवं चालान नोडल केन्द्र पर जमा कराने की अंतिम तिथि 18 सितम्बर तक बढ़ाई गई है। एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क सहित आवेदन पत्र 4 सितम्बर से ऑनलाईन भरे जाएंगे।

स्वयंपाठी परीक्षार्थी नोट कर लें यह तारीख

आवेदन पत्र भरने एवं चालान मुद्रित करने की अंतिम तिथि 10 सितम्बर होगी। परीक्षा शुल्क बैंक में जमा कराने की अंतिम तिथि 15 सितम्बर और आवेदन पत्र एवं चालान नोडल केन्द्र पर जमा कराने की अंतिम तिथि 18 सितम्बर होगी। जिला मुख्यालयों पर स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के लिए 11 सितम्बर से असाधारण परीक्षा शुल्क के साथ आवेदन पत्र भरे जाएंगे। आवेदन पत्र भरने एवं चालान मुद्रित करने की अंतिम तिथि 25 सितम्बर होगी।

परीक्षा शुल्क बैंक में जमा कराने की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर होगी। इन आवेदन पत्रों एवं चालान को सीधे बोर्ड कार्यालय में जमा करवाना होगा। जिन विद्यालयों की उच्च माध्यमिक स्तर की सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही अभी तक लम्बित है उन्हें इसे पूरा करना होगा। अपूर्ण सम्बद्धता पर ऐसे विद्यालयों के परीक्षा आवेदन पत्र निरस्त किए जाएंगे।

