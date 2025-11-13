RBSE Exam: 10वीं-12वीं की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए आई बड़ी खबर, सरकार ने लिया ये फैसला

इसके अलावा सम्बद्धता, प्रतिलिपि और अन्य से 20 करोड़ रुपए आय होती है। शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 2026-27 से दसवीं-बारहवीं का परीक्षा शुल्क बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसके तहत नियमित और स्वयंपाठी विद्यार्थियों के लिए 850 रुपए शुल्क और प्रायोगिक परीक्षा शुल्क 200 रुपए निर्धारित किया गया है।