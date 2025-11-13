Patrika LogoSwitch to English

धर्मेंद्र

RBSE Exam: 10वीं-12वीं की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए आई बड़ी खबर, सरकार ने लिया ये फैसला

Rajasthan News: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2026-27 से 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुल्क बढ़ाने का फैसला लिया है। अब नियमित और स्वयंपाठी विद्यार्थियों से 850 रुपए और प्रायोगिक परीक्षा के लिए 200 रुपए शुल्क लिया जाएगा।

less than 1 minute read
Google source verification

अजमेर

image

Akshita Deora

Nov 13, 2025

rbse

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Rajasthan Board Increased Exam Fees: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान परीक्षाओं के शुल्क में बढ़ोतरी की गई। शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में परीक्षात्मक खर्चों में बढ़ोतरी के चलते शुल्क में बढ़ोतरी का निर्णय किया। उच्च स्तर पर इसकी कई साल से मांग की गई थी।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं और बारहवीं के परीक्षा शुल्क में 2017 के बाद कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। नियमित विद्यार्थियों से 600, स्वयंपाठी से 650 और प्रायोगिक परीक्षा शुल्क 100 रुपए लिया जाता है। इसकी एवज में राज्य सरकार और बोर्ड को 130 करोड़ आय होती है।

इसके अलावा सम्बद्धता, प्रतिलिपि और अन्य से 20 करोड़ रुपए आय होती है। शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 2026-27 से दसवीं-बारहवीं का परीक्षा शुल्क बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसके तहत नियमित और स्वयंपाठी विद्यार्थियों के लिए 850 रुपए शुल्क और प्रायोगिक परीक्षा शुल्क 200 रुपए निर्धारित किया गया है।

मंत्रालयिक कर्मचारी संघ अध्यक्ष मोहन सिंह रावत, महामंत्री करण सिंह यादव ने बताया कि सीबीएसई और देश के अन्य बोर्ड की तुलना में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की फीस सबसे कम है।

Rajasthan: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, 7759 पदों पर होगी भर्ती, आज से करें ऑनलाइन आवेदन
कोटा
Sarkari Naukri

13 Nov 2025 08:30 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / RBSE Exam: 10वीं-12वीं की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए आई बड़ी खबर, सरकार ने लिया ये फैसला

