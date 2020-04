आधार से पेमेंट मामले में राजस्थान छठे नम्बर पर

on the in terms o from

अजमेर.कोरोना वायरस corona virus महामारी के कारण इन दिनों पूरे देश में लॉक डाउन चल रहा है। लोग इस महामारी से निपटने के लिए अपने घरों में ही बंद है। लेकिन दैनिक आवश्यकताओं के लिए रुपयों की भी जरूरत पड़ रही है। इसके लिए घर से दूर बैंक व एटीएम भी जाना आवश्यक है लेकिन लॉक डाउन के कारण जा नहीं पा रहैं। लोगों की इस समस्या को दूर कर रहा है डाक विभाग post office। विभाग लोगों के फोन पर तथा डाकघर आने वालों को उनके बैंक खातों से पैसा उपलब्ध करवा रहा है। बैंक bankखाता आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। विभाग के देशभर के डाकघरों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 1 अप्रेल से 8 अप्रेल के दौरान देश भर में विभाग ने 40 करोड़ 32 लाख 19 हजार 672 रुपए का भुगतानf payment आम लोगों को आधार Aadhaar इनेबल्ड पेमेन्ट सिस्टम (एईपीएस) के माध्यम किया है। इसमें 2 करोड़ 79 लाख 86 हजार 468 रुपए का भुगतान करने के साथ ही राजस्थान Rajasthan देशभर में छठे स्थान sixth number पर है। 5 करोड 16 लाख के साथ आन्ध्र प्रदेश पहले, 4 करोड़ 94 लाख के साथ तेलंगाना दूसरे, 4 करोड़ 5 लाख के साथ यूपी तीसरे तथा 3 करोड़ 67 लाख के साथ बिहार चौथे तथा 3 करोड़ 5 लाख रुपए का भुगतान आधार कार्ड के जरिए बैंक खातों से करने वाला गुजरात पांचवे नम्बर पर है।

गली मोहल्लों तक पहुंच

डाक विभाग का नेटवर्क गली मोहल्लों तक फैला हुआ है। राज्यस्थान में कुल 10 हजार 311 कुल डाकघर हैं जिनमें 47 प्रधान डाकघर,1287 उप डाकघर, 8977 शाखा डाघर हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 9 हजार 679 तथा शहरी क्षेत्र में 632 डाकघर हैं। डाक विभाग राजस्थान (दक्षिणी क्षेत्र) के तहत अजमेर,ब्यावर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़,बारां, राजसमंद तथा प्रतापगढ़ के 15 मुख्य डाकघर, 416 उप डाकघर तथा 3072 शाखा डाकघर सहित 3 हजार 501 डाकघरों के साथ ही हजारों डाकिए कार्यरत हैं। अजमेर डाक मंडल में विभाग के 107 ग्रामीण शाखाओं में ग्रामीण डाक सेवक व शहरी क्षेत्र में पोस्टमैन सेवा दे रहे है इसके अलावा अजमेर मंडल के 60 विभागीय डाकघरों में भी यह सुविधा उपलब्ध है।

इन नम्बरों पर करें फोन

डाक विभाग की ओर से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की एईपीएस सेवा के माध्यम उपभोक्ता के सभी तरह के बैंक खातों,पेंशन,जनधन खातों का पैसा लिया जा सकता है। डाककर्मी घर आकर रूपए देगा तथा बायोमैट्रिक मशीन में उसी समय अंगूठा लगवाएगा। इस सुविधा के लिए किसी भी ग्राहक का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए व उसके पास मोबाइल होना चाहिए,जिस पर ओटीपी आ सके । अगर उसका खाता इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है तो टोल फ्री नम्बर 155299/18001807980 पर फोन करना होगा। अगर खाता नहीं है तो अजमेर प्रधान डाकघर 0145-2432145,जनसम्पर्क निरीक्षक (डाक) अजमेर प्रधान डाकघर 9351064759,सहायक अधीक्षक डाकघर,उत्तर उपखंड 7737625395,सहायक अधीक्षक डाकघर,दक्षिण उपखंड 9413225365,प्रवर अधीक्षक अजमेर मंडल 9413208238 किशनगढ़ क्षेत्र मदनगंज-किशनगढ़ प्रधान डाकघर 01463-242300,उपमंडल निरीक्षक किशनगढ़ 8130404396 से सम्पर्क किया जा सकता है।

read more: रसोई में आटा, फ्रिज में भरा चिकन फिर भी फोन कर बोला भूख से मर रहा हंू