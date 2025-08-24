राजस्थान में दर्दनाक हादसा: 3 भाइयों संग सो रहे मासूम को सांप ने डसा, घटना से पूरे गांव में मातम

अजमेर/ जवाजा। निकटवर्ती बड़कोचरा पंचायत के भूरियाखेड़ा गांव में गुरुवार रात एक हृदयविदारक घटना घटी। घर के आंगन में तीनों भाई एक साथ सो रहे थे। इसी दौरान बीच में सो रहे 13 वर्षीय गोविन्द सिंह पुत्र बलवीर सिंह को जहरीले सांप ने डस लिया। इस घटना से पूरे गांव में मातम छा गया।