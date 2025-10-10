राजस्थान में कब खुलेगा बड़ी भर्तियों का रास्ता? अभ्यर्थियों को है इंतजार, अब तक मिली हैं 13,241 पदों की अभ्यर्थना

Rajasthan News : राजस्थान लोक सेवा आयोग सहित राज्य के लाखों अभ्यर्थियों को आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा, चिकित्सा शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा सहित बड़ी भर्तियों का इंतजार है। इस साल जनवरी से सितंबर तक आयोग को विभिन्न विभागों की 13 हजार 241 पदों की अभ्यर्थनाएं ही मिली हैं। आयोग आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती परीक्षा सहित कॉलेज लेक्चरर, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा, कृषि, कारागार, कनिष्ठ लेखाकार और अन्य भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करता है। यह भर्तियां कार्मिक विभाग, संबंधित विभाग और सरकार से अभ्यर्थना, पदों का वर्गीकरण मिलने के बाद कराई जाती हैं। साल 2018 में आयोग को

सर्वाधिक 18 हजार और 2023 में 17 हजार भर्तियां मिली थीं।