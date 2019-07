जीएसटी की वसूली बंद होने से विद्युत उपभोक्ताओं को राहत

अजमेर. अजमेर शहर के विद्युत उपभोक्ताओं (consumers)से हो रही गुड्स एवं सर्विस टेक्स (जीएसटी)(gst )को टाटा पावर (tata power)ने बंद कर दिया है। इसके लिए टाटा ने अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव भी कर दिया है। अब टाटा पावर की ओर से प्रोविजनल डिमांड नोट जारी किया जाएगा। टाटा पावर अजमेर डिस्कॉम के अनुसार ही सभी तरह की सेवाओं का डिमांड नोट जारी करेगा। अब तक टाटा पावर का डिमांड नोट डिस्कॉम के डिमांड नोट से 20-25 फीसदी अधिक था। Relief to power consumers due to the closure of GST T

रा’य की बिजली कम्पनियों द्वारा उ"ा न्यायालय में जीएसटी को लेकर दायर की गई याचिका पर उनके खिलाफ निर्णय आता है तो उपभोक्ताओं बकाया जीएसटी की वसूली की जा सकती है। वही अजमेर डिस्कॉम (ajmer dicom)के प्रबन्ध निदेशक m(m d )वी.एस.भाटी का कहना है कि इस मामले में निगम टाटा पावर की किसी भी शर्त को स्वीकार नहीं करेगा। यदि टाटा पावर जीएसटी वसूली बंद नहीं करता तो आरएफटी के तहत एक नोटिस और दिया जाता। अभी मामला नॉन क्रिटिकल इवेंट में है। बाद में यह क्रिटिकल इवेंट में कन्वर्ट हो जाता। इसके बाद टाटा पावर पर प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी भी लगाई जाती। एक्सट्रीम पेनल्टी के तहत हटाने का भी प्रावधान है।

जीएसटी कौंसिल से पूछा हम से नहीं

डिस्कॉम एमडी ने स्पष्ट किया है कि टाटा पावर जीएसटी कौंसिल के निर्देश पर उपभोक्ताओं से जीएसएसटी वसूल रहा था। टाटा पावर बिना डिस्कॉम की अनुमति के जीएसटी कौंसिल से खुद एडवांस रूलिंग लेकर आया है। हमें केवल इसकी सूचना दी गई है। यदि टाटा पावर हमसे अनुमति लेकर जीएसटी कौंसिल जाता तो हम जवाबदेह होते। टाटा पावर निगम की ठेकेदार कम्पनी है उसे निगम के नियम हर हाल में मानने होंंगे। जब रा’य में कोई डिस्कॉम या निजी कम्पनी विद्युत उपभोक्ताओं से जीएसएसटी नहीं वसूल रही है तो टाटा पावर जीएसटी की वसूली कैसी कर सकती है। हम किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है।

पत्रिका ने उठाया मुद्दा तो ऊ र्जा मंत्री ने दिए थे जांच के निर्देश

14 फरवरी को अजमेर आए ऊर्जामंत्री बी.डी.कल्ला के समक्ष राजस्थान पत्रिका ने केवल अजमेर के ही उपभोक्ताओं से जीएसटी वसूली का मुद्दा उठाया था। इस पर कल्ला ने तत्कालीन एमडी को जांच के निर्देश दिए थे लेकिन जांच नहीं हुई। वर्तमान एमडी वी.एस.भाटी ने पदभार ग्रहण करने के बाद टाटा पावर को जीएसएसटी वसूली बंद करने के लिए दो बार पत्र लिखे। विधायक वासुदेव देवनानी के जरिए यह मामला विधानसभा में उठने के बाद निगम ने अपना जवाब विधानसभा में प्रस्तुत करते हुए उसी दिन जीएसटी वसूली बंद करने के लिए टाटा पावर को सख्त पत्र लिखा।



इनका कहना है

टाटा पावर को जीएसटी वसूली नहीं करने तथा डिस्कॉम के अनुसार ही डिमांड नोट जारी करने के निर्देश दिए गए थ। टाटा पावर ने जीएसटी वसूली बंदकर दी है। यदि टाटा पावर जीएसटी वसूली बंद नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती।

वी.एस.भाटी,एमडी अजमेर डिस्कॉम

जीएसटी वसूली बंद कर दी गई है। सॉफ्टवेयर में बदलाव किया गया है। अब उपभोक्ताओं को प्रोविजनल डिमांड नोट जारी किया जाएगा।

गजानन काले,सीईओ, टाटा पावर,अजमेर

read more: Smart City : स्मार्ट सिटी के कार्यों में अब आएगी गति