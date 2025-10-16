RAS Result: जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे पिता से किया वादा निभाया, पुष्कर की अंकिता पाराशर बनीं RAS 2023 की सेकेंड टॉपर



अंकिता पाराशर की सफलता महिला सशक्तिकरण की भी एक बड़ी मिसाल है। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इच्छाशक्ति मजबूत हो और परिवार का साथ मिले, तो कोई बाधा बड़ी नहीं होती। वो कहती हैं, मैं चाहती हूं कि लड़कियां अपने सपनों को छोटा न समझें। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, अगर दिल से ठान लें तो रास्ते खुद बन जाते हैं।