Success Story : रक्षा शर्मा बनी रामदेवरा की पहली RAS अफसर, टैक्सी ड्राइवर की बेटी ने अपनी मेहनत से लिखी सफलता की कहानी

परिजनों के संग रक्षा शर्मा। फोटो पत्रिका
Motivational Story Of RAS Raksha Sharma : रामदेवरा (जैसलमेर) में एक नया इतिहास बना। राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) परीक्षा-2023 में 570वीं रैंक हासिल कर रक्षा शर्मा ने इतिहास रच दिया है। यह जानकर ताज्जुब होगा कि रक्षा शर्मा रामदेवरा क्षेत्र से चयनित होने वाली पहली RAS अधिकारी हैं। रक्षा शर्मा की इस उपलब्धि से पूरा गांव खुशी से झूम रहा है। गांव के हर चेहरे पर खुशी और गर्व की चमक और दमक दिखाई दे रही है।
रक्षा शर्मा ने अपनी सफलता की कहानी अपनी मेहनत से लिखी है। गरीबी और आर्थिक कठिनाईयों के बीच ने रक्षा ने अपने हौसले में कोई कमी नहीं आने दी। वह लक्ष्य से कभी डिगी नहीं। रक्षा शर्मा का कहना है कि यह उनका दूसरा प्रयास था। उन्होंने वर्ष 2021 की असफलता से सबक लेकर RAS-2023 में सफलता प्राप्त की। सफलता यात्रा कठिनाइयों और संघर्षों से भरी थी, पर माता-पिता और टीचरों के आशीर्वाद और सहयोग से उसने अपना सपना पूरा किया।
रक्षा शर्मा के माता-पिता सिर्फ आठवीं पास हैं। पिता मदन शर्मा टैक्सी चलाते है। टैक्सी की कमाई से ही वह परिवार का भरण-पोषण करते हैं। तमाम दिक्कतों के बाद भी पिता मदन शर्मा बेटी की शिक्षा में कोई कमी नहीं आने दी। रक्षा की सफलता से माता-पिता बहुत खुश हैं।
रक्षा शर्मा ने बताया कि इंटरव्यू में मुख्य रूप से डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म से जुड़े प्रश्न पूछे गए, जिनमें उनकी शैक्षिक योग्यता, गृह जिला, ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन विषय, हॉबीज और प्रशासनिक दृष्टिकोण से संबंधित सवाल शामिल थे। इंटरव्यू अच्छा था।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग