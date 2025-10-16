Success Story : रक्षा शर्मा बनी रामदेवरा की पहली RAS अफसर, टैक्सी ड्राइवर की बेटी ने अपनी मेहनत से लिखी सफलता की कहानी

रक्षा शर्मा ने अपनी सफलता की कहानी अपनी मेहनत से लिखी है। गरीबी और आर्थिक कठिनाईयों के बीच ने रक्षा ने अपने हौसले में कोई कमी नहीं आने दी। वह लक्ष्य से कभी डिगी नहीं। रक्षा शर्मा का कहना है कि यह उनका दूसरा प्रयास था। उन्होंने वर्ष 2021 की असफलता से सबक लेकर RAS-2023 में सफलता प्राप्त की। सफलता यात्रा कठिनाइयों और संघर्षों से भरी थी, पर माता-पिता और टीचरों के आशीर्वाद और सहयोग से उसने अपना सपना पूरा किया।