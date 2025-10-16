Jaisalmer Bus Fire : सीएम भजनलाल ने मुआवजे की घोषणा की, मृतक आश्रितों को मिलेंगे 10-10 लाख रुपए

सीएम भजनलाल ने कहा कि जैसलमेर बस हादसों के मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। जिन परिवारों में 3 या अधिक लोगों की मृत्यु इस दुर्घटना में हुई है, उन परिवारों को 25-25 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। गम्भीर घायलों को 2-2 लाख रुपए एवं अन्य घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। सीएम भजनलाल ने मुख्यमंत्री सहायता कोष नियमों में शिथिलता देते हुए यह स्वीकृति प्रदान की है।