Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaisalmer Bus Fire : सीएम भजनलाल ने मुआवजे की घोषणा की, मृतक आश्रितों को मिलेंगे 10-10 लाख रुपए

Jaisalmer Bus Fire : राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर से जोधपुर आ रही एसी स्लीपर बस में आग लगने से हुई दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों और घायलों के लिए आर्थिक सहायता स्वीकृत की है।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 16, 2025

CM Bhajan Lal announced compensation Rs 10 lakh each to dependents of Jaisalmer Bus Fire deceased

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। फाइल फोटो पत्रिका

Jaisalmer Bus Fire : राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर से जोधपुर आ रही एसी स्लीपर बस में आग लगने से हुई दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों और घायलों के लिए आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। सीएम भजनलाल ने कहा कि शोक की इस घड़ी में राज्य सरकार मृतकों के परिजनों के साथ खड़ी है। उन्हें पूरी मदद देने और घायलों के हरसंभव उपचार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

मृतक आश्रितों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत

सीएम भजनलाल ने कहा कि जैसलमेर बस हादसों के मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। जिन परिवारों में 3 या अधिक लोगों की मृत्यु इस दुर्घटना में हुई है, उन परिवारों को 25-25 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। गम्भीर घायलों को 2-2 लाख रुपए एवं अन्य घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। सीएम भजनलाल ने मुख्यमंत्री सहायता कोष नियमों में शिथिलता देते हुए यह स्वीकृति प्रदान की है।

PM मोदी ने भी मदद की घोषणा

राजस्थान सरकार के इस बड़ी घोषणा से पूर्व, पीएम नरेंद्र मोदी ने 14 अक्टूबर, 2025 की देर रात ही हादसे पर गहरा दुःख व्यक्त किया था। PMO (प्रधानमंत्री कार्यालय) ने ट्वीट कर आर्थिक सहायता की घोषणा की थी। PMNRF की ओर से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता देने का ऐलान किा गया था।

पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा था कि वह इस हादसे से बेहद दुखी हैं और मुश्किल की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। उन्होंने घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना भी की थी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : बालोतरा में भीषण सड़क हादसा, स्कॉर्पियो-ट्रेलर में आमने-सामने की भिड़ंत, 4 व्यक्तियों की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत, एक गंभीर घायल
बाड़मेर
Balotara Horrific Road Accident Scorpio Trailer Collision Four People Burnt Alive One seriously injured

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 12:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaisalmer Bus Fire : सीएम भजनलाल ने मुआवजे की घोषणा की, मृतक आश्रितों को मिलेंगे 10-10 लाख रुपए

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Diwali Power Supply: त्योहार पर बिजली बाधित न हो, इसके लिए अभियंताओं की लगी विशेष ड्यूटी

Jaipur Discom : जयपुर डिस्कॉम का तोहफा। जयपुर डिस्कॉम ने विद्युत बिलों के भुगतान की तिथि बढ़ा दी है। जानें विद्युत बिलों के भुगतान की नई डेट कौन सी है।
जयपुर

राजस्थान से एक और सीनियर IAS केंद्रीय डेपुटेशन के लिए रिलीव, जानें अब तक कितने अफसर केंद्र में सेवारत?

Rajasthan Secretariat
जयपुर

ऑनलाइन शॉपिंग वाले सावधान, दिवाली पर इन चार तरीकों से खाता हो रहा खाली, पुलिस ने किया अलर्ट

Cyber Fraud News
जयपुर

दिवाली से पहले जयपुर में बड़ा एक्शन, तीन हजार किलो से ज्यादा मिल्के केक फेंका

जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में सब्जियों के दाम आसमान पर, हरी मिर्ची, फूल गोभी और टमाटर महंगे

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.