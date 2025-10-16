Jaisalmer Bus Fire : सीएम भजनलाल ने मुआवजे की घोषणा की, मृतक आश्रितों को मिलेंगे 10-10 लाख रुपए

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। फाइल फोटो पत्रिका
Jaisalmer Bus Fire : राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर से जोधपुर आ रही एसी स्लीपर बस में आग लगने से हुई दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों और घायलों के लिए आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। सीएम भजनलाल ने कहा कि शोक की इस घड़ी में राज्य सरकार मृतकों के परिजनों के साथ खड़ी है। उन्हें पूरी मदद देने और घायलों के हरसंभव उपचार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
सीएम भजनलाल ने कहा कि जैसलमेर बस हादसों के मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। जिन परिवारों में 3 या अधिक लोगों की मृत्यु इस दुर्घटना में हुई है, उन परिवारों को 25-25 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। गम्भीर घायलों को 2-2 लाख रुपए एवं अन्य घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। सीएम भजनलाल ने मुख्यमंत्री सहायता कोष नियमों में शिथिलता देते हुए यह स्वीकृति प्रदान की है।
राजस्थान सरकार के इस बड़ी घोषणा से पूर्व, पीएम नरेंद्र मोदी ने 14 अक्टूबर, 2025 की देर रात ही हादसे पर गहरा दुःख व्यक्त किया था। PMO (प्रधानमंत्री कार्यालय) ने ट्वीट कर आर्थिक सहायता की घोषणा की थी। PMNRF की ओर से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता देने का ऐलान किा गया था।
पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा था कि वह इस हादसे से बेहद दुखी हैं और मुश्किल की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। उन्होंने घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना भी की थी।
