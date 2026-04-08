8 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Rajasthan News: सरवाड़ को स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी: 400 बीघा जमीन पर नई टाउनशिप, 100 करोड़ के विकास कार्य

Ajmer sarwar Township : क्षेत्रीय विधायक शत्रुघ्न गौतम ने सरवाड़ को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा करते हुए कहा कि आगामी समय में यहां 100 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य कराए जाएंगे।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

kamlesh sharma

Apr 08, 2026

सरवाड़ नगरपालिका कार्यालय में चर्चा करते विधायक गौतम। फोटो पत्रिका

सरवाड़ (अजमेर)। क्षेत्रीय विधायक शत्रुघ्न गौतम ने सरवाड़ को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा करते हुए कहा कि आगामी समय में यहां 100 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य कराए जाएंगे। वे मंगलवार को नगरपालिका कार्यालय में जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

विधायक ने बताया कि सरवाड़ के समग्र विकास के लिए रोडमैप तैयार किया जा रहा है। इसकी शुरुआत के तहत हाल ही में 400 बीघा से अधिक भूमि नगरपालिका को हस्तांतरित की गई है, जहां नई आवासीय कॉलोनियां विकसित की जाएंगी। इससे शहर के विस्तार के साथ विकास के नए अवसर खुलेंगे। उन्होंने तहसीलदार बंटी राजपूत और अधिशासी अधिकारी प्रताप सिंह भाटी को भूमि का निरीक्षण कर टाउनशिप विकसित करने की कार्ययोजना तैयार करने तथा हाउसिंग बोर्ड के लिए भूमि उपलब्धता की रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए।

अधिकांश कार्य पीडब्ल्यूडी के माध्यम से

बैठक में विधायक ने भाजपा मंडल अध्यक्ष को सभी वार्डों में सड़कों और अन्य आवश्यक विकास कार्यों की सूची तैयार करने को कहा। उन्होंने बताया कि भविष्य में अधिकांश कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कराए जाएंगे, जिससे गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित हो सके।

पाइप लाइन कार्यों की समीक्षा

पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए बिछाई जा रही पाइपलाइन कार्यों की समीक्षा करते हुए गौतम ने अधिकारियों को लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। साथ ही जहां सड़कों की खुदाई हो रही है, वहां लाइन टेस्टिंग के बाद तुरंत मरम्मत कराने को कहा।

चौपाटी निर्माण से बढ़ेगी सुंदरता

शहर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने पर जोर देते हुए उन्होंने गणेश मंदिर क्षेत्र में एक और चौपाटी निर्माण की जानकारी दी तथा मंदिर के दूसरी ओर और सूर्य तलाई के आसपास भी चौपाटी विकसित करने पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि इससे शहर की सुंदरता बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

नालों के निर्माण की बनाएंगे योजना

बरसात के दौरान जलभराव की समस्या के समाधान के लिए गणेश तालाब से गांधी उद्यान होते हुए स्वरूप कॉलोनी तथा गणेश तालाब से सिंदूर सागर तक नालों के निर्माण की योजना बनाने के निर्देश भी दिए। बैठक में भाजपा मंडल अध्यक्ष प्यारेलाल खींची, किशन सिंह लाखनोत, सुरेश माली, रंगलाल माली, पालिका के सहायक राजस्व निरीक्षक भागचंद खींची आदि ने भी सुझाव प्रस्तुत किए।

ये भी पढ़ें

Good News : रोडवेज को 22 नई बसों की सौगात, ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी, यात्रियों को मिलेगी राहत
सीकर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Apr 2026 05:01 pm

Published on:

08 Apr 2026 04:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Rajasthan News: सरवाड़ को स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी: 400 बीघा जमीन पर नई टाउनशिप, 100 करोड़ के विकास कार्य

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ajmer Six Lane Road : सिक्स लेन सड़क निर्माण से पहले ADA का बड़ा एक्शन, पक्के निर्माण और अतिक्रमण पर चले बुलडोजर

Ajmer Six Lane Road
अजमेर

Rajasthan: SI की परीक्षा देने निकले दो युवाओं की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, शोक में डूबे लोग

अजमेर

Ajmer Crime: हाई सिक्योरिटी जेल में ‘मोगली’ ने सिर फोड़ा, अस्पताल में जमकर किया हंगामा

हाई सिक्योरिटी जेल में ‘मोगली’ ने सिर फोड़ा, अस्पताल में जमकर किया हंगामा
अजमेर

बेटे की चाह में बनी ठगी की शिकार: दिल्ली से पहुंची राजस्थान, लगा जोरदार झटका

shila devi
अजमेर

चटोरे चोरों का आतंक: मिठाई की दुकान में घुसकर पहले पेट भरकर खाया घेवर-नमकीन, फिर 19 हजार समेट ले गए

अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.