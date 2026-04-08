Rajasthan News: सरवाड़ को स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी: 400 बीघा जमीन पर नई टाउनशिप, 100 करोड़ के विकास कार्य

विधायक ने बताया कि सरवाड़ के समग्र विकास के लिए रोडमैप तैयार किया जा रहा है। इसकी शुरुआत के तहत हाल ही में 400 बीघा से अधिक भूमि नगरपालिका को हस्तांतरित की गई है, जहां नई आवासीय कॉलोनियां विकसित की जाएंगी। इससे शहर के विस्तार के साथ विकास के नए अवसर खुलेंगे। उन्होंने तहसीलदार बंटी राजपूत और अधिशासी अधिकारी प्रताप सिंह भाटी को भूमि का निरीक्षण कर टाउनशिप विकसित करने की कार्ययोजना तैयार करने तथा हाउसिंग बोर्ड के लिए भूमि उपलब्धता की रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए।