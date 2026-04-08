Good News : रोडवेज को 22 नई बसों की सौगात, ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी, यात्रियों को मिलेगी राहत

Rajasthan Roadways New Buses : सीकर। राजस्थान रोडवेज से सफर करने वाले अंचल के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। सीकर रोडवेज डिपो को प्रदेश स्तर से इस माह में 22 नई बसें मिलेंगी। इनमे से 10 बसें निगम की होंगी, जबकि 12 बसें अनुबंधित आधार पर शामिल की जाएंगी। नई बसों के जुड़ने से रोडवेज का बेड़ा मजबूत होगा व संचालन किलोमीटर में भी इजाफा होगा, जिससे यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक यात्रा मिल सकेगी।